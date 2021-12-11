"Вы не видите кто я": заместитель Монастырского устроил "разборки" на блокпосте

11 декабря 2021 , 11:41
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Источник:

канал "Остання Крапля"

Заместитель Дениса Монастырского Александр Гогилашвили устроил скандал с полицейскими. Это случилось на блокпосте в Краматорске.

Предварительно известно, что инцидент произошел на въезде в Донецкую область. Причина – авто остановили и попросили показать документы.

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