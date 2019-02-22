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      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН

      "Вы и ваш лидер – убийцы украинцев!": Порошенко дал взбучку кремлевскому пропагандисту

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      Петр Порошенко жестко ответил на вопрос кремлевского пропагандиста
      Петр Порошенко жестко ответил на вопрос кремлевского пропагандиста / Screenshot

      Российский пропагандист программы "Вести" Валентин Богданов в кулуарах Генассамблеи ООН попытался взять комментарий у президента Украины Петра Порошенко, на что получил резкий ответ.

      Журналист РосТВ спросил у Порошенко, когда отпустят другого пропагандиста, который действовал на территории Украины и которого подозревают в госизмене. Кирилла Вышинского. Не сдерживая эмоций, украинский гарант вспомнил о 24 украинских моряках, находящихся в плену в России.

      Читайте также: Россия готовит наступление, надо поставить ее на место: о чем говорил Порошенко на Генассамблее ООН

      "Вы обязаны перед ними извиниться, немедленно освободить, потому что вы – агрессор, вы – нарушитель международного права. И вы, и ваш лидер – убийцы украинцев!", – жестко ответил Петр Порошенко.

      Украинский лидер резко опустил микрофон пропагандиста и пошел дальше, не реагируя на возгласы Богданова: "Ну так когда освбодят Вышинского?"

      Кто такой Кирилл Вышинский? Это бывший журналист, руководитель филиала российского информагентства "РИА Новости" – "РИА Новости Украина".

      СБУ обвиняет его в создании подрывной пророссийской информационной сети на территории Украины и в государственной измене.

      Так, по данным сайта Миротворец, весной 2014 года работал в Крыму, где с подконтрольными ему журналисты выпускал материалы, которые оправдывали аннексию Крыма Россией. За эту деятельность Вышинскому закрытым указом президента России вручили награду РФ "За возвращение Крыма". Также награжден российской медалью ордена "За заслуги перед отечеством" за так называемое "объективное освещение событий в Крыму".

      15 мая 2018 года работники СБУ обыскали офис "РИА Новости Украина" в Киеве и задержали Вышинского. Сейчас он находится под арестом.

      Видео инцидента предсказуемо появилось в провокативно-лживой программе "60 минут" на РосТВ. И в лучших традициях кремлевской пропаганды короткий ответ Порошенко там представили как "первое за 5 лет интервью украинского президента российскому журналисту".

      Порошенко резко ответил российскому пропагандисту на Генассамблее ООН: видео

      Подчеркнем, что провокации российской медиасаранчи украинской делегации на международных мероприятиях не редкость. Ведущая телеканала "Россия" Ольга Скабеева пыталась спровоцировать украинских депутатов во время сессие ПАСЕ.

      Так, известная пропагандистка отличилась выходками – постоянно перебивала, вела себя по-хамски, пыталась любым способом привлечь к себе внимание, – когда первая вице-спикер Ирина Геращенко рассказывала об украинских узниках в РФ и о пленных россиянах, о которых Россия забыла. Это было 24 января, когда Парламентская ассамблея Совета Европы 24 января приняла украинскую резолюцию по Азову. Освещать событие для РФ приехала единственная съемочная группа, которую возглавляла Скабеева.

      Это та самая пропагадистка, которая "прославилась" заявлениями о "дефиците соли в Украине" во время военного положения и интервью с погибшей студенткой колледжа в Керчи.

      В комментарии 24 каналу Борислав Береза, который был одним из членов украинской делегации и пытался предупредить провокации Скабеевой, рассказал, что украинская сторона написала ноту относительно поведения российской пропагандистки, и есть надежда, что аккредитацию Ольги Скабеевой как журналистки в ПАСЕ аннулируют.

      Российские пропагандистские телеканалы эту ситуацию исказили и представили по-другому: смотрите видео

       

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики СМИ Петр Порошенко Российская пропаганда ООН Генассамблея ООН
      Источник: 24 Канал
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