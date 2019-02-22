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      "Ви і ваш лідер – вбивці українців!": Порошенко дав прочухана кремлівському пропагандисту

      691 Читать новость на русском
      Петро Порошенко жорстко відповів на питання кремлівського пропагандиста
      Петро Порошенко жорстко відповів на питання кремлівського пропагандиста / Screenshot

      Російський пропагандист програми "Вести" Валентин Богданов у кулуарах Генасамблеї ООН спробував взяти коментар у президента України Петра Порошенка, на що отримав різку відповідь.

      Журналіст РосТБ спитав у Порошенка, коли відпустять іншого пропагандиста, який діяв на території України і якого підозрюють у держзраді. Кирила Вишинського. Не стримуючи емоцій, український гарант згадав про 24 українських моряків, які перебувають у полоні Росії.

      Читайте також: Росія готує наступ, треба поставити її на місце: про що говорив Порошенко на Генасамблеї ООН

      "Ви зобов'язані перед ними вибачитися, негайно звільнити, тому що ви – агресор, ви – порушник міжнародного права. І ви, і ваш лідер – вбивці українців!", – жорстко відповів Петро Порошенко.

      Український лідер різко опустив мікрофон пропагандиста і пішов далі, не реагуючи на вигуки Богданова: "Ну так коли звільнять Вишинського?"

      Хто такий Кирило Вишинський?Це колишній журналіст, керівник філії російського інформагентства "РИА Новости" – "РИА Новости Украина".

      СБУ звинувачує його у створенні підривної проросійської інформаційнї мережі на теренах України та у державній зраді.

      Так, за даними сайту Миротворець, навесні 2014 року працював у Криму, де з підконтрольними йому журналісти випускав матеріали, які виправдовували анексію Криму Росією. За цю діяльність Вишинському закритим указом президента Росії вручили нагороду РФ "За повернення Криму". Також нагороджений російською медаллю ордена "За заслуги перед вітчизною" за так зване "об'єктивне висвітлення подій в Криму".

      15 травня 2018 року працівники СБУ обшукали офіс "РИА Новости Украина" у Києві та затримали Вишинського. Нині він перебуває під арештом.

      Відео інциденту передбачувано з'явилось у провокативно-брехливій програмі "60 хвилин" на РосТБ. І в найкращих традиціях кремлівської пропаганди коротку відповідь Порошенка там представили як "перше за 5 років інтерв'ю українського президента російському журналісту". 

      Порошенко різко відповів російському пропагандисту на Генасамблеї ООН: відео

      Наголосимо, що провокації російської медіасарани щодо української делегації на міжнародних заходах не рідкість. Ведуча телеканалу "Росія" Ольга Скабєєва намагалась спровокувати українських депутатів під час сесіє ПАРЄ.

      Так, скандальна пропагандистка відзначилась витівками – постійно перебивала, вела себе по-хамськи, намагалась у будь-який спосіб привернути до себе увагу, – коли перша віце-спікерка Ірина Геращенко розповідала про українських в’язнів у РФ та про полонених росіян, про яких Росія забула. Це було 24 січня, коли Парламентська асамблея Ради Європи 24 січня прийняла українську резолюцію по Азову. Висвітлювати подію для РФ приїхала єдина знімальна група, яку очолювала Скабєєва.

      Це та сама пропагадистка, яка "прославилась" заявами про "дефіцит солі в Україні" під час воєнного стану та інтерв'ю із загиблою студенткою коледжу в Керчі.

      У коментарі 24 каналу Борислав Береза, який був одним з членів української делегації та намагався попередити провокації Скабєєвої, розповів, що українська сторона написала ноту стосовно поведінки російської пропагандистки, і є надія, що акредитацію Ольги Скабєєвої як журналістки в ПАРЄ анулюють.

      Російські пропагандистські телеканали цю ситуацію перекрутили і представили по-іншому: дивіться відео

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Генасамблея ООН ООН Російська пропаганда Петро Порошенко ЗМІ
      Джерело: 24 Канал
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