Выбитые стекла и перепуганные люди: появилось видео с камер наблюдения Дворца "Украина"
В канун Нового года Россия атаковала Киев – вражеская ракета упала в нескольких десятках метров от столичного Дворца "Украина".
В сети была опубликована нарезка записей камер наблюдения в момент атаки. От увиденного мурашки по коже. Россия – страна-террорист, и она обязательно ответит за всю боль и ужас этой войны.
Внимание Предновогодняя атака Киева 31 декабря: один из пострадавших скончался в больнице
Атака на Киев 31 декабря: повреждение Дворца
Во Дворце "Украина" от взрывной волны во время ракетных обстрелов вылетели все стекла в окнах.
Как известно, ракета упала возле Дворца. Впоследствии оказалось, что в нем не осталось ни одного уцелевшего окна.
Момент попадания ракеты рядом с Дворцом "Украина": видео
Прилет вражеской ракеты серьезно повредил здание Дворца "Украина". Однако, спасибо судьбе, зрительный зал остался невредимым,
– написали в соцсетях Дворца "Украина".
Главное об атаке врага на Киев
- Российская ракета попала в гостиницу рядом с дворцом "Украина". В результате попадания ранения получил японский журналист, находившийся в гостинице во время воздушной тревоги.
- В результате атаки по Киеву погибли два человека. Еще 22 получили ранения.
- Враг продолжил атаковать столицу и в Новогоднюю ночь.
- Силы ПВО уничтожили 45 беспилотников-камикадзе иранского производства Shahed-131/136, которыми российские оккупанты атаковали Украину. В частности, в Киеве обнаружили 32 воздушных цели, все были уничтожены.