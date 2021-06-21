На выборах в Армении побеждает партия Пашиняна

В Армении на выборах в парламент побеждает партия исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор". После пересчета на всех участках политсила получила 53,92% голосов.

Второе место занимает партия экс-президента Роберта Кочаряна "Армения" – 21,04% голосов, третья ступенька за политсилой экс-президента Сержа Саргсяна "Честь имею" – 5,23% голосов.

Кстати В Армении на избирательном участке произошла перестрелка

Будет ли единоличное формирование правительства

Партия Пашиняна не сможет единолично сформировать правительство, поскольку не добрала 0,08%. Заметим, избирательный порог для партий составляет 5%, для блоков – 7%.

В парламенте должны быть по меньшей мере 3 политсилы. Когда порог преодолевают только 2, то еще одну – максимально близкую к барьеру – доберут.

Почему в Армении происходили внеочередные выборы

В мае парламент Армении самораспустился. Дело в том, что премьер-министр Пашинян подал в отставку. Это произошло под давлением общественности, ведь армяне длительное время протестовали, требуя этой отставки.

Митинги начались еще после подписания соглашения по Нагорному Карабаху.

Поэтому президент страны Армен Саркисян подписал указ, которым назначил досрочные парламентские выборы.

Всего в выборах приняли участие 25 партий и блоков. Явка составила 49,4%.