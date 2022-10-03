В Латвии выборы завершились фиаско для пророссийской партии: кто прошел в парламент

Семь политических партий попали в латвийский парламент. Пророссийское "Согласие" не набрало и 5% и не вошло в правительство.

Выборы в Латвии прошли 1 октября. Информацию о результатах голосований рассказали в Центральном избирательном комитете.

Четвертые за 2 года выборы парламента в Болгарии: кто побеждает на голосовании

Почему не поддержали пророссийское объединение

Пророссийская партия "Согласие" на предыдущих двух выборах получила наибольшее количество голосов, но не входила в правительство из-за того, что не удалось сформировать коалицию меньшинства. В 2022 году не преодолела проходной барьер.

"Согласие" осудило российское вторжение в Украину. Вероятно, именно это и снизило популярность партии, поскольку за нее проголосовали симпатики Кремля. В целом в Латвии этнические россияне составляют примерно четверть населения. Речь идет о 1,9 миллионе человек.

Кстати Латвия объявила режим чрезвычайной ситуации в приграничных с россией районах.

Кто получил голоса на выборах

Лидерство на парламентских выборах у правоцентристской партии "Новое единство" премьер-министра Кришьяниса Кариньша, выражавшего жесткую политику в отношении России. Он сможет возглавить новое коалиционное правительство.

В целом итоги выборов в 14-й Сейм Латвии таковы:

"Новое Единство" – 18,97% (26 мандатов);

"Союз зеленых и крестьян" – 12,44% (16 мандатов);

"Объединенный список" – 11,01% (15 мандатов);

"Национальное объединение" – 9,29% (13 мандатов);

"За стабильность" – 6,80% (11 мандатов);

"Латвия на первом месте" – 6,24% (9 мандатов);

"Прогрессивные" – 6,16% (10 мандатов).

Обратите внимание – Латвия официально признала Россию спонсором террористов: смотрите видео