На выборах в Молдове лидирует партия президента Санду: предварительные данные ЦИК
11 июля 2021 , 23:13Читати новину українською
Источник:ЦИК Молдовы
В Молдове 11 июля состоялись досрочные парламентские выборы. По предварительным данным ЦИК Молдавии лидирует партия президента Майи Санду "Действие и солидарность".
Предварительно партия получила более трети голосов. На момент закрытия участков явка на выборах превысила 48%.
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Партия президента лидирует на выборах в парламент
По предварительной информации ЦИК Молдовы, больше всего голосов набрали три партии:
- 39,97% голосов – партия "Действие и солидарность";
- 33,97% – блок "коммунисты и социалисты";
- 10,91% – партия "Шор".
В ЦИК сообщили, что это данные после обработки 25% протоколов с избирательных участков.
Парламентские выборы в Молдове: что известно
- Досрочные выборы в парламент в Молдове состоялись 11 июля 2021 года. В них приняли участие 20 политических партий и два предвыборных блока и независимый кандидат.
- Президент Молдавии Майя Санду 28 апреля распустила парламент. Именно тогда назначила выборы.
- Против этого решения выступал экс-президент Молдовы – пророссийский Игорь Додон.
- Роспуск и так называемая "чистка" парламента была одним из предвыборных обещаний госпожи Санду.