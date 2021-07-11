На выборах в Молдове лидирует партия президента Санду: предварительные данные ЦИК

11 июля 2021 , 23:13
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ЦИК Молдовы

В Молдове 11 июля состоялись досрочные парламентские выборы. По предварительным данным ЦИК Молдавии лидирует партия президента Майи Санду "Действие и солидарность".

Предварительно партия получила более трети голосов. На момент закрытия участков явка на выборах превысила 48%.

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Партия президента лидирует на выборах в парламент

По предварительной информации ЦИК Молдовы, больше всего голосов набрали три партии:

  • 39,97% голосов – партия "Действие и солидарность";
  • 33,97% – блок "коммунисты и социалисты";
  • 10,91% – партия "Шор".

В ЦИК сообщили, что это данные после обработки 25% протоколов с избирательных участков.

Парламентские выборы в Молдове: что известно

  • Досрочные выборы в парламент в Молдове состоялись 11 июля 2021 года. В них приняли участие 20 политических партий и два предвыборных блока и независимый кандидат.
  • Президент Молдавии Майя Санду 28 апреля распустила парламент. Именно тогда назначила выборы.
  • Против этого решения выступал экс-президент Молдовы – пророссийский Игорь Додон.
  • Роспуск и так называемая "чистка" парламента была одним из предвыборных обещаний госпожи Санду.
Автор: Діана Квасневська