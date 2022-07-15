Трамп решил принять участие в президентских выборах в США в 2024 году, – СМИ

Дональд Трамп заявил, что решил участвовать в президентских выборах в США. Речь идет о выборах в 2024 году.

Соответствующую информацию обнародовало американское издание. Об этом стало известно 14 июля.

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Трамп примет участие в выборах 2024 года

Дональд Трамп сказал в интервью, что абсолютно уверен, что если решит баллотироваться, то выиграет.

Ну, мысленно я уже принял это решение, поэтому больше ничего не влияет (на его мнение – 24 канал). Лично я уже принял это решение,

– объяснил Трамп.

Также 45 президент США сказал, что ему еще предстоит решить, когда объявить об этом. Более того, Трамп убежден, мол, "многие даже не баллотировались бы", если б узнали, что он идет в президенты.

Кроме того, по данным Politico, Дональд Трамп за последние недели провел ряд встреч с потенциальными спонсорами своей кампании. Именно тогда они якобы обсуждали, когда Трамп официально объявит о своем участии в выборах.

По данным издания, было уже 3 встречи в разных городах. Предварительно, речь идет о Хьюстоне, Нэшвилле и Лас-Вегасе.

Прошлые президентские выборы в США: коротко

На выборах президента США в 2020 году Дональд Трамп проиграл Джо Байдену с отрывом в 7 миллионов 52 тысячи 770 голосов.

До сих пор продолжаются расследования по Трампу из-за подозрения в мошенничестве, неправильном обращении с секретными документами Белого дома, а также по мятежу в Капитолии.

Стоит вспомнить, что 6 января 2021 года сторонники Трампа устроили настоящий погром в здании Капитолия. Это произошло именно в день, когда Сенат должен был объявить победу Джо Байдена на президентских выборах в США в 2020 году. Тогда в результате атаки Капитолия было 5 жертв, много раненых.

После этого началось противостояние Дональда Трампа и соцсетей. Последние его начали блокировать и удалять. Ведь сообщалось, что штурм Капитолия координировался через тикток.

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