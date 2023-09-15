Есть ли расходы на выборы: нардеп заметил интересный нюанс в проекте бюджета на 2024 год

В обществе активно обсуждается вероятность проведения выборов президента в 2024 году. Обнародованный проект бюджета на следующий год снял интригу.

Правительство приняло проект бюджета на 2024 год. Народный депутат Ярослав Железняк подметил в нем важную деталь.

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Выборов, вероятно, не будет

Политик обратил внимание, что на центральную избирательную комиссию в проекте бюджета заложено сравнительно немного средств. В то же время, когда в 2019 году происходили президентские выборы, расходы на ЦИК составляли 4 миллиарда гривен. Это, по мнению Железняка, свидетельствует о том, что выборы в 2024 году проводить не планируют.

Нардеп говорит, что средств, выделенных для ЦИК, недостаточно для выборов / Фото Железняк

Будут или не будут выборы в Украине: что известно

: нардеп Железняк сообщил, что в 2024 году на финансирование политических партий решили снизить расходы по сравнению с 2023 годом на 45 миллионов гривен, то есть выделить 840, 5 миллионов гривен.

Согласно закону Украины, во время действия военного положения президентские и парламентские выборы в стране запрещены.

Поэтому президент Зеленский подчеркнул, что Украина не имеет права проводить выборы. В то же время лидер отметил, что готов к изменению законодательства. Он отметил, что выборов не опасается.

Глава государства назвал несколько аспектов против проведения выборов. Во-первых, военные с передовой должны использовать свой голос. Во-вторых, нужны международные наблюдатели. В-третьих, украинцы за границей и на оккупированных территориях тоже должны проголосовать. Кроме того, важен вопрос безопасности – сделать невозможным бомбардировки во время выборов. Также на выборы нужны деньги, однако сейчас их есть куда тратить, заметил президент, имея в виду оборону.

Тем временем в США и других западных странах настаивают на проведении выборов в 2024 году, несмотря на то, что в Украине запрещено это делать во время военного положения.