Есть ли расходы на выборы: нардеп заметил интересный нюанс в проекте бюджета на 2024 год
Источник:Ярослав Железняк
В обществе активно обсуждается вероятность проведения выборов президента в 2024 году. Обнародованный проект бюджета на следующий год снял интригу.
Правительство приняло проект бюджета на 2024 год. Народный депутат Ярослав Железняк подметил в нем важную деталь.
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Выборов, вероятно, не будет
Политик обратил внимание, что на центральную избирательную комиссию в проекте бюджета заложено сравнительно немного средств. В то же время, когда в 2019 году происходили президентские выборы, расходы на ЦИК составляли 4 миллиарда гривен. Это, по мнению Железняка, свидетельствует о том, что выборы в 2024 году проводить не планируют.
Нардеп говорит, что средств, выделенных для ЦИК, недостаточно для выборов / Фото Железняк
Еще одна деталь: нардеп Железняк сообщил, что в 2024 году на финансирование политических партий решили снизить расходы по сравнению с 2023 годом на 45 миллионов гривен, то есть выделить 840, 5 миллионов гривен.
Будут или не будут выборы в Украине: что известно
Согласно закону Украины, во время действия военного положения президентские и парламентские выборы в стране запрещены.
Поэтому президент Зеленский подчеркнул, что Украина не имеет права проводить выборы. В то же время лидер отметил, что готов к изменению законодательства. Он отметил, что выборов не опасается.
Глава государства назвал несколько аспектов против проведения выборов. Во-первых, военные с передовой должны использовать свой голос. Во-вторых, нужны международные наблюдатели. В-третьих, украинцы за границей и на оккупированных территориях тоже должны проголосовать. Кроме того, важен вопрос безопасности – сделать невозможным бомбардировки во время выборов. Также на выборы нужны деньги, однако сейчас их есть куда тратить, заметил президент, имея в виду оборону.
Тем временем в США и других западных странах настаивают на проведении выборов в 2024 году, несмотря на то, что в Украине запрещено это делать во время военного положения.