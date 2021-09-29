Выборы в Бундестаг: партия ХСС назвала главного кандидата на кресло канцлера
Источник:Tagesspiegel
Наибольшие шансы занять пост нового канцлера Германии имеет лидер Социал-демократической партии Олаф Шольц. Именно его партия получила самую большую поддержку на выборах в Бундестаг.
Об этом заявил лидер Христианско-социального союза – младшего партнера ХДС Маркус Зёдер.
Важно Результаты выборов в Германии: кто попадет в Бундестаг
Он также назвал результаты блока ХДС/ХСС на федеральных выборах "тяжелым поражением".Обратите внимание! Социал-демократическая партия Германии набрала 25,7% голосов. А Христианско-демократический союз оказался на втором месте с результатом 18,9%.
"Олаф Шольц сейчас имеет лучшие шансы стать канцлером, это очевидно", – сказал Зёдер.
В то же время он отметил, что есть "небольшая возможность" того, что социал-демократам не удастся сформировать коалицию с "зелеными" и свободными демократами. В таком случае ХДС/ХСС готовы создавать коалицию с этими двумя партиями.
Больше об этом Выборы в Германии: партия Меркель не теряет надежды создать свою коалицию
В то же время блок ХДС/ХСС не теряет надежды создать свою коалицию с "зелеными" и свободными демократами. Сами "зеленые" и либералы пока не определились, с кем они готовы создать коалицию.
Как распределились места в Бундестаге
- 206 мест получили социал-демократы;
- 196 – ХДС/ХСС;
- 118 – партия зеленых;
- 92 – свободные демократы;
- 83 – Альтернатива для Германии;
- 39 – Левая партия.