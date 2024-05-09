В Европе набирают популярность радикальные партии: есть ли угроза для поддержки Украины

Этот год является избирательным для Европы. По предварительным оценкам, по меньшей мере 5 радикальных партий могут победить.

Грозит ли поддержке нашего государства победа радикалов на выборах в Европе, в интервью 24 Каналу ответила Катарина Матернова – госпожа посол ЕС в Украине.

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"Поддержка Украины является очень стабильной"

Как и на предыдущих выборах, радикальные партии всегда имеют шанс прийти к власти. Впрочем, уверена госпожа посол, центристы таки удержатся.

Поддержка Украины среди европейских политиков является очень стабильной сейчас, то же самое мы видим и в соцопросах. И я убеждена, что так же будет и после выборов,

– подчеркнула Матернова.

Масштабные выборы в Европарламент пройдут уже в начале июня 2024 года. Кроме того, в более 15 странах Европы состоятся парламентские, президентские или местные выборы. По предварительным оценкам, не менее 5 радикальных партий могут победить на выборах в Европе.