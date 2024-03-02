Выборы в Европарламент: евродепутат сказал, как не дать победить друзьям Путина

В июне 2024 года состоятся выборы в Европарламент. Председатель комитета по иностранным делам сказал, что именно не даст победить друзьям Путина.

Об этом немецкий политик, евродепутат от Европейской народной партии Дэвид Маккалистер сказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

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"Мы говорим "нет" друзьям и сторонникам Путина"

Политик отметил, что 6 – 9 июня уже в десятый раз состоятся такие выборы. Маккалистер отметил, что Европарламент – это нечто особенное. Он объяснил, речь идет о единственном многонациональном демократическом парламенте в мире, который избирается непосредственно гражданами.

Поэтому каждые 5 лет граждане ЕС должны принимать решение, в каком направлении должен развиваться Евросоюз.

Так, в некоторых странах-членах радикалы, демагоги, националисты, друзья Путина находятся на подъеме, сказал председатель комитета по иностранным делам Европарламента. Добавил, несмотря на то, что эти политсилы происходят из крайне правых, или крайних левых, они имеют одну общую черту, – хотят ослабить ЕС. Не продолжать процесс европейской интеграции, а наоборот, – сделать шаги назад, даже выйти из Евросоюза.

Именно поэтому важно, добавил Маккалистер, чтобы, прежде всего, мы четко заявили, что огромное большинство граждан в ЕС хочет продолжения процесса европейской интеграции и говорит "нет" демагогам, националистам и популистам.

Мы говорим "нет" этим друзьям и сторонникам Путина. Лучший рецепт против этих политических сил – это более высокая явка избирателей. Вот почему мы говорим гражданам Европы, что эти выборы важны. Не спешите, потратьте эти 10 минут, чтобы проголосовать за проевропейскую, демократическую, конструктивную партию,

– подчеркнул евродепутат.

Интересно! Комментируя выборы в Европарламент евродепутат, бывшая министр обороны в интервью 24 Каналу отметила, что многое в этом процессе зависит от выборов, которые пройдут в США.

Раса Юкнявичене подчеркнула: "Путин и Кремль понимают, что можно через эти политические процессы как-то повлиять на ситуацию и они тоже будут участвовать в этих выборах не прямо, а опосредованно. Но в конце концов, мы знаем, как они это делают".