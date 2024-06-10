Партия Орбана показала худший результат в истории на выборах в Европарламент
Источник:Telex
Партия венгерского премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" потерпела значительное поражение на выборах в Европарламент. Она получила худший в своей истории результат.
После подсчета 98,48% голосов, "Фидес" – KDNP набрала 44,52% голосов, что позволило партии претендовать на 11 мандатов в Европарламенте. Это существенно меньше, чем предполагали опросы.
Смотрите также Друзья Путина могут получить власть: как выборы в Европарламент определят судьбу Украины и ЕС
Что известно о провале партии Орбана на выборах в Европарламент
В то же время новичок венгерской политики, оппозиционная партия "Тиса" под руководством Петера Мадьяра, получила 29,74% голосов и претендует на 7 мандатов. За последние 20 лет "Фидес" лишь однажды набрала менее 50% на выборах в Европарламент – в 2004 году, когда она получила 47,4% голосов как оппозиционная партия.
По сравнению с предыдущими выборами в Европарламент 2019 года, политсила Орбана потеряла почти 8 процентных пунктов и 2 мандата.
Как отреагировал на результаты Орбан
Несмотря на этот результат, премьер-министр Виктор Орбан в своей речи перед объявлением окончательных результатов заявил, что венгры подтвердили промирную политику правительства и уполномочили его удержать страну от войны.
Он также отметил, что те, кто выступает против Венгрии в Брюсселе, будут наказаны, завершив речь лозунгами: "Остановите миграцию, остановите гендер, остановите войну, остановите Брюссель".
Лидер "Тисы" Петер Мадьяр назвал результат "началом конца" для Виктора Орбана и его "фабрики власти". Мадьяр заявил, что этот день является доказательством возможности политики на благо венгерского народа и пообещал вытащить страну из трясины.
Стоит отметить, что выборы отметились высокой явкой: в воскресенье на участки пришли 58,7% избирателей, что значительно больше по сравнению с 43,4% на выборах в Европарламент 2019 года.Обратите внимание! Партия Фицо, которая также критиковала помощь Украине, проиграла выборы в Европарламент. Победу одержала оппозиционная партия "Прогрессивная Словакия" во главе с бывшим заместителем председателя Европейского парламента Михалом Шимечкой.
Выборы в Европарламент: последние новости
- Накануне выборов TikTok объявил об усилении борьбы с фейковыми новостями и скрытыми операциями влияния. Платформа планировала запустить индивидуальные "избирательные центры" для каждой из 27 стран-членов ЕС, чтобы пользователи могли легко отличать факты от вымыслов.
- Известно, что по состоянию на 20:00 (по европейскому времени) 9 июня, крупнейшую фракцию в десятом созыве Европарламента, вероятно, сформирует проукраинская Европейская народная партия (ЕНП), которая может получить 186 из 720 мест.
- Заметим, что премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо объявил о своей отставке после поражения его партии Open VLD на выборах. В своем заявлении он признал, что это был особенно тяжелый вечер, но подчеркнул, что либералы остаются сильными и еще вернутся.