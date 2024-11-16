В партии Шольца хотят выдвинуть Писториуса на пост канцлера Германии, – Spiegel

В Германии в феврале 2025 года состоятся досрочные выборы в парламент. СДПГ, к которой принадлежит Олаф Шольц, хочет выдвинуть на пост главы правительства не нынешнего канцлера.

На этом посту партия видит нынешнего главу Минобороны Германии Бориса Писториуса. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Spiegel.

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Почему СДПГ видит на посту канцлера Писториуса

По данным издания, члены Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на закрытом заседании заявили о необходимости рассмотреть вопрос о смене кандидатуры руководства на предстоящих выборах. Впервые некоторые представители партии предложили выдвинуть более популярного министра обороны Бориса Писториуса вместо нынешнего канцлера Олафа Шольца.

Во время недавнего заседания Seeheimer Kreis, влиятельной группы консервативных депутатов Бундестага от СДПГ, прозвучали критические замечания относительно положения канцлера Олафа Шольца в Германии. Джо Вайнгартен, представитель земли Рейнланд-Пфальц, заявил, что репутация Шольца сейчас находится "на самом дне" среди немецкого населения.

В свою очередь депутат Кристиан Шрайбер из Людвигсхафена выразил свою неспособность сплотить членов партии в поддержку предвыборной кампании канцлера Олафа Шольца. Шрайбер отметил, что энтузиазм среди членов партии уменьшился, и многие из них заявили, что больше не желают участвовать в этой кампании.

К слову, недавно в Германии распалась правительственная коалиция после увольнения канцлером Олафом Шольцом министра финансов Кристиана Линднера. В свою очередь нынешний немецкий канцлер планирует, чтобы Бундестаг провел голосование по вотуму доверия к правительству в январе 2025 года.