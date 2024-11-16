На цій посаді партія бачить нинішнього главу Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Spiegel.

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Чому СДПН бачить на посаді канцлера Пісторіуса

За даними видання, члени Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) на закритому засіданні заявили про необхідність розглянути питання про зміну кандидатури керівництва на майбутніх виборах. Вперше деякі представники партії запропонували висунути більш популярного міністра оборони Бориса Пісторіуса замість нинішнього канцлера Олафа Шольца.

Під час нещодавнього засідання Seeheimer Kreis, впливової групи консервативних депутатів Бундестагу від СДПН, пролунали критичні зауваження щодо становища канцлера Олафа Шольца в Німеччині. Джо Вайнгартен, представник землі Рейнланд-Пфальц, заявив, що репутація Шольца наразі перебуває "на самому дні" серед німецького населення.

Своєю чергою депутат Крістіан Шрайбер з Людвігсхафена висловив свою нездатність згуртувати членів партії на підтримку передвиборчої кампанії канцлера Олафа Шольца. Шрайбер зазначив, що ентузіазм серед членів партії зменшився, і багато з них заявили, що більше не бажають брати участь у цій кампанії.

До слова, нещодавно у Німеччині розпалася урядова коаліція після звільнення канцлером Олафом Шольцом міністра фінансів Кристіана Лінднера. Своєю чергою нинішній німецький канцлер планує, щоб Бундестаг провів голосування щодо вотуму довіри до уряду у січні 2025 року.