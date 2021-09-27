Выборы в Германии: партия Меркель не теряет надежды создать свою коалицию

Федеральные выборы в Германии завершились 26 сентября. Однако консервативный блок ХДС/ХСС все еще надеется создать мощную коалицию.

Для этого партия канцлера Германии Ангелы Меркель планирует привлечь "зеленых" и Свободную демократическую партию.

Важно Новое правительство Германии будут формировать без партии Меркель

Руководство Христианско-демократического союза выступает за формирование так называемой коалиции Ямайка. Заместитель председателя ХДС Юлия Клекнер высказалась за "серьезные предварительные консультации" с "зелеными" и Свободной демократической партией. В таком варианте она видит возможность создать стабильное правительство.

Поддержат ли эти партии создание коалиции

Сами "зеленые" и либералы пока не определились, с кем они готовы создать коалицию. По словам члена президиума СвДП Марко Бушмана, переговоры между ними о возможных компромиссах и интересах еще не начались.

Выборы в Бундестаг: главное

Участие в нынешних выборах в Бундестаг принчло рекордное количество партий – сразу 47. Волеизъявление состоялось 26 сентября.

Голосовать могли более 60 миллионов немцев. Часть из них отдали голоса по почте, так поступила и Ангела Меркель.

После парламентских выборов страна получит нового канцлера вместо Меркель, возглавлявшей немецкое правительство почти 16 лет.

Победу, как свидетельствуют подсчеты, одержала Социал-демократическая партия (SPD) – 25,7% голосов. На втором месте – Христианско-демократический союз (CDU) – 18,9%.

Коалицию с "зелеными" и Свободной демократической партией хотят создать и социал-демократы. В то же время они твердо отказываются объединяться с партией Меркель.

Результаты выборов в Бундестаг / Скриншот с сайта Der bundeswahlleiter