Выборы в Госдуму несут угрозу Украине, – Вениславский сказал, как будет реагировать мир

Россия принуждает к выборам граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях. Это очень угрожает нашей стране.

Ведь такие действия противоречат международным конвенциям. Об этом в эфире 24 каналу сказал представитель Президента Украины в Конституционном Суде Федор Вениславский.

Стоит прочитать Уровень абсурда перед выборами в России зашкаливает: Жириновский без штанов бомбит планету

По его словам, поведение властей страны-оккупанта с населением временно оккупированных территорий – это грубое нарушение норм международного права.

Выборы в Госдуму для Украины несут очевидную угрозу,

– отметил Вениславский.

Он отметил, что наше государство должно бесспорно реагировать и обращаться к мировому сообществу. Верховная Рада приняла свое решение о непризнании выборов в Госдуму и обратилась в международные институты.

Как будет реагировать мир на выборы

! Украина и Европарламент призвали не признавать результаты выборов в России.

Представитель президента в КСУ считает, что чем больше будет фактов реагирования от Украин и международных партнеров на грубое, циничное нарушение Россией принципов, тем неудобнее она и ее должностные лица будут чувствовать себя во взаимоотношениях с миром.

Я думаю, что единой жесткой реакции вряд ли стоит ожидать,

– сказал Вениславский.

Он пояснил, что есть страны-сателлиты или те, которые разделяют философию владычества в Кремле. В частности говорится о:

Беларуси;

Венесуэле.

"Они выступают против признания оккупированными части территории Украины, против поддержки резолюции ООН и комитетов Генассамблеи", – добавил он.

Вениславский прокомментировал выборы в Госдуму: смотрите видео

Основное о выборах в Госдуму