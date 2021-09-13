Выборы в Госдуму: оккупанты запустят бесплатные поезда в Россию

Боевики самопровозглашенной "республики" на оккупированной Россией части Донбасса запустить бесплатные железнодорожные перевозки. Это сделали для того, чтобы жители ОРДО голосовали на российских выборах в Госдуму.

Причем воспользоваться "возможностью" смогут только люди, которые имеют российские паспорта. Их везут в день выборов до границ с Россией.

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Оккупанты запустят бесплатные поезда для голосования на выборах в Госдуму

Жители Ясиноватой, Макеевки, Харцызска, Зугрэса, Иловайска, Амвросиевка, которые не зарегистрированы на дистанционное электронное голосование, могут записаться на бесплатный железнодорожный рейс в так называемых местных инфоцентрах,

– говорится в сообщении.

Причем курсирование пассажирского поезда № 619/620 Ясиноватая – Успенская – Ясиноватая с 17 по 19 сентября временно отменили.

Кстати, 10 сентября правозащитники рассказали, что жителей ОРДЛО с паспортами России повезут для голосования автобусами в Ростовскую область.

Коротко о выборах в Госдуму России и привлечения жителей ОРДЛО

19 сентября 2021 года состоятся выборы в Госдуму России. Чтобы привлечь жителей ОРДЛО, Кремль массово выдавал российские паспорта.

Впоследствии в России проектом постановления ЦИК жителям оккупированной Донетчины и Луганщины, которые имеют российские паспорта, разрешили голосовать на выборах в Госдуму.

Проголосовать на незаконных выборах можно онлайн, предварительно зарегистрировавшись.

Верховная Рада проголосовала за обращение к мировому сообществу по поводу подготовки выборов в Госдуму России на оккупированном Донбассе и в Крыму. Парламентарии призвали признать это голосование нелегитимным.