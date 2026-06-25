Силовики убеждают Путина перенести выборы: какое заявление сделали в Кремле

Руководство российских силовых структур добивается переноса выборов в Госдуму. Соответствующую идею, по крайней мере, продвигают руководители ФСБ и Росгвардии во главе с Виктором Золотовым. Впрочем, Кремль это отрицает.

Об этом сообщает Meduza со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

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К чему призывают Путина?

По данным собеседников издания, приближенных к действующей администрации страны, вышеупомянутую идею переноса или фактической отмены выборов в российскую Госдуму начали обсуждать еще весной 2026 года.

Начались проблемы с бюджетом, рост цен, урезание расходов, сокращения. Понятно, что ситуация только ухудшается, а это всегда сказывается на рейтингах власти. При всем контроле проводить выборы в таких условиях — задача смелая,

– рассказал один из источников.

Согласно обнародованной информации, инициаторами соответствующих разговоров якобы выступают представители силового блока, которые ссылаются на ухудшение экономической ситуации в стране, рост цен и падение рейтингов власти.

В то же время источник в администрации российского президента утверждает, что обсуждение переноса выборов пока остается лишь на уровне разговоров и никаких официальных документов Владимиру Путину не представляли.

По его словам, основными аргументами сторонников такого сценария являются экономические трудности и снижение поддержки партии "Единая Россия". Также такие разговоры активизировались после серии атак украинских беспилотников.

В частности, речь идет о недавних эффективных атаках на Москву и другие российские регионы. Несмотря на это, Центризбирком России уже объявил, что голосование в Госдуму должно состояться уже в этом году – в период с 18 по 20 сентября.

Что говорят в Кремле?

В свою очередь пропагандистское издание "ТАСС", ссылаясь на заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, сообщает, что российские власти готовятся к предстоящим выборам и что никакого переноса сроков не обсуждается.

С какими проблемами сталкивается Путин?

Напомним, бывший вице-президент "Газпромбанка", младший сержант ВСУ Игорь Волобуев в эфире 24 Канала рассказывал, что в России появляются и подпольные движения, которые уже переходят от недовольства к конкретным действиям.

Президент Владимир Зеленский также сообщал, что в России всё больше людей выдвигают претензии к Владимиру Путину из-за последствий развязанной войны против Украины, особенно после атак на Москву и другие города.

Сам Владимир Путин заявлял, что ситуация с ударами Украины требует дополнительного внимания со стороны государственных органов. По его словам, основная ответственность за противодействие таким атакам возлагается на Минобороны.