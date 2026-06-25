Про це повідомляє Meduza з посиланням на осіб, наближених до Кремля.

Дивіться також "Це тільки початок": військовий експерт розібрав ефектні удари по ключових підприємствах Росії

До чого закликають Путіна?

За даними співрозмовників видання, наближених до чинної адміністрації країни, вищезгадану ідею перенесення або фактичного скасування виборів до російської Держдуми почали обговорювати ще навесні 2026 року.

Почалися проблеми з бюджетом, зростання цін, урізання, скорочення. Зрозуміло, що ситуація лише погіршується, а це завжди відбивається на рейтингах влади. За всього контролю проводити вибори в таких умовах – завдання сміливе,

– розповіло одне із джерел.

Згідно з оприлюдненою інформацією, ініціаторами відповідних розмов нібито виступають представники силового блоку, які посилаються на погіршення економічної ситуації в країні, зростання цін та падіння рейтингів влади.

Водночас джерело в адміністрації російського президента стверджує, що обговорення перенесення виборів поки що залишається лише на рівні розмов і жодних офіційних документів Володимиру Путіну не подавали.

За його словами, основними аргументами прихильників такого сценарію є економічні труднощі та зниження підтримки партії "Єдина Росія". Також такі розмови активізувалися після серії атак українських безпілотників.

Зокрема, ідеться про нещодавні ефективні атаки на Москву та інші російські регіони. Попри це, Центрвиборчком Росії уже оголосив, що голосування до Держдуми має відбутися вже цього року – протягом 18 – 20 вересня.

Що кажуть у Кремлі?

Своєю чергою пропагандистське видання "ТАСС" посилаючись на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова повідомляє, що російська влада готується до майбутніх виборів, і що ніякого перенесення термінів не обговорюють.

З якими проблемами стикається Путін?

Нагадаємо, колишній віцепрезидент "Газпромбанку", молодший сержант ЗСУ Ігор Волобуєв в етері 24 Каналу розповідав, що у Росії з’являються й підпільні рухи, які вже переходять від невдоволення до конкретних дій.

Президент Володимир Зеленський теж повідомляв, що у Росії дедалі більше людей висувають претензії до Володимира Путіна через наслідки розв’язаної війни проти України, особливо після атак по Москві та інших містах.

Сам Володимир Путін заявляв, що ситуація з ударами України потребує додаткової уваги з боку державних органів. За його словами, основна відповідальність за протидію таким атакам покладається на Міноборони.