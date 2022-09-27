На выборах в Италии впервые баллотировалась украинка: что стало ее мотивацией

В Италии прошли внеочередные парламентские выборы, победу в которых предварительно одержала Джорджия Мелони и коалиция правых партий. Эти выборы оказались историческими для нашего государства, ведь в них впервые участвовала украинка.

Как украинка стала итальянским политиком

Им стала харьковчанка Марина Сорина, которая живет в Италии уже 27 лет. Она рассказала 24 каналу о том, как попала в итальянскую политику и почему решила баллотироваться на выборах в парламент.

Обратите внимание "Украина меняет свой имидж": каким может быть новое правительство в Италии

Марина с 2014 года была членом ассоциации Malve di Ukraine или "Мальвы Украины", объединяющей украинское общество в Вероне, где проживает женщина. Она никогда не думала о том, чтобы заниматься политикой, хотя всегда активно следила за ней, принимала участие в различных манифестациях и протестах.

"Это всегда было частью моей жизни, и я всегда была ориентирована на левые партии", – объяснила Марина.

В феврале жизнь женщины, как и других украинцев, очень изменилась, хотя она и была в Италии. Она начала еще активнее заниматься помощью тем украинцам, которые приехали в новую страну, были дезориентированы и нуждались в помощи.

"Я очень быстро поняла благодаря своему опыту и опыту моих подруг, что мы не можем решить некоторые проблемы сами. Это нужно делать структурно, систематически, на уровне муниципальных структур, а может и на уровне государства", - рассказала украинка.

Поэтому, когда появилась возможность вступить в ту партию, которая была достаточно левой, но при этом не пацифистической и без симпатии к москве, я воспользовалась. Это партия либерал-демократов, бывшая радикальная партия. То есть она входит в тот же альянс, что и, например, "Голос" и "Слуга народа",

– поделилась Марина Сорина.

Впрочем, как отметила она, в Италии эта партия – Più Europa – имеет совсем другой статус. Следует понимать, что она очень маленькая и никогда даже не пыталась получить больше голосов. Причина в том, что продвигаемые Più Europa идеи не совсем созвучны со взглядами большинства итальянцев. Марина объяснила, что они в большинстве своем не очень счастливы от идеи ориентироваться на Европу, быть более современными и либеральными.

Марина вошла в партию в апреле и практически сразу стала кандидатом на муниципальных выборах. На их выборах победил кандидат в мэры, поддерживаемый партией Più Europa.

Участие в парламентских выборах

"Внутри лета мы остались без правительства. Лучшего правительства, которое было в Италии за много лет, благодаря тому, что во главе стоял компетентный экономист с хорошими международными связями – Марио Драги. Это правительство убрали, ему подставили подножку. Это самый простой способ, чтобы объяснить, что случилось", – отметила женщина.

Тогда Марине пришлось возвращаться в политику, хотя она бы предпочла продолжать заниматься делами беженцев. Украинка объяснила, что была не основным кандидатом, ведь это, по ее мнению, было бы наглостью в отношении тех, кто в политике много лет. Поэтому она была скорее символической фигурой и поддерживала основного кандидата – Аннализу Налин.

Впрочем, на национальном уровне их партия не повторила успеха. По словам Марины, они с треском провалились, хотя, как ни странно, в консервативном ультраправом регионе Венето Più Europa получила лучший результат, чем ожидали ее члены.

Моя совесть спокойна, мы будем идти дальше, от идей не отказываемся,

– отметила украинка.

Также она объяснила, почему выбрала именно партию Più Europa, а не, например, PD – Демократическую партию, которая к ней также обращалась. Дело в том, что в составе левой коалиции есть фланг, выступающий за мир в Украине, но трактующий его по-своему. Да, в понимании этих людей "мир" означает, что Украина должна сдаться агрессору и не сопротивляться.

"С этими людьми нам не по дороге, мне бы не хотелось находиться рядом с ними. Хотя большинство в этой партии все-таки за оружие для нас", – подчеркнула Марина Сорина.

Украинка Марина Сорина об опыте участия в парламентских выборах в Италии: смотрите видео

Изменится ли поддержка Украины Италией после выборов