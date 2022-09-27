На выборах в Италии впервые баллотировалась украинка: что стало ее мотивацией
В Италии прошли внеочередные парламентские выборы, победу в которых предварительно одержала Джорджия Мелони и коалиция правых партий. Эти выборы оказались историческими для нашего государства, ведь в них впервые участвовала украинка.
Как украинка стала итальянским политиком
Им стала харьковчанка Марина Сорина, которая живет в Италии уже 27 лет. Она рассказала 24 каналу о том, как попала в итальянскую политику и почему решила баллотироваться на выборах в парламент.
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Марина с 2014 года была членом ассоциации Malve di Ukraine или "Мальвы Украины", объединяющей украинское общество в Вероне, где проживает женщина. Она никогда не думала о том, чтобы заниматься политикой, хотя всегда активно следила за ней, принимала участие в различных манифестациях и протестах.
"Это всегда было частью моей жизни, и я всегда была ориентирована на левые партии", – объяснила Марина.
В феврале жизнь женщины, как и других украинцев, очень изменилась, хотя она и была в Италии. Она начала еще активнее заниматься помощью тем украинцам, которые приехали в новую страну, были дезориентированы и нуждались в помощи.
"Я очень быстро поняла благодаря своему опыту и опыту моих подруг, что мы не можем решить некоторые проблемы сами. Это нужно делать структурно, систематически, на уровне муниципальных структур, а может и на уровне государства", - рассказала украинка.
Поэтому, когда появилась возможность вступить в ту партию, которая была достаточно левой, но при этом не пацифистической и без симпатии к москве, я воспользовалась. Это партия либерал-демократов, бывшая радикальная партия. То есть она входит в тот же альянс, что и, например, "Голос" и "Слуга народа",
– поделилась Марина Сорина.
Впрочем, как отметила она, в Италии эта партия – Più Europa – имеет совсем другой статус. Следует понимать, что она очень маленькая и никогда даже не пыталась получить больше голосов. Причина в том, что продвигаемые Più Europa идеи не совсем созвучны со взглядами большинства итальянцев. Марина объяснила, что они в большинстве своем не очень счастливы от идеи ориентироваться на Европу, быть более современными и либеральными.
Марина вошла в партию в апреле и практически сразу стала кандидатом на муниципальных выборах. На их выборах победил кандидат в мэры, поддерживаемый партией Più Europa.
Участие в парламентских выборах
"Внутри лета мы остались без правительства. Лучшего правительства, которое было в Италии за много лет, благодаря тому, что во главе стоял компетентный экономист с хорошими международными связями – Марио Драги. Это правительство убрали, ему подставили подножку. Это самый простой способ, чтобы объяснить, что случилось", – отметила женщина.
Тогда Марине пришлось возвращаться в политику, хотя она бы предпочла продолжать заниматься делами беженцев. Украинка объяснила, что была не основным кандидатом, ведь это, по ее мнению, было бы наглостью в отношении тех, кто в политике много лет. Поэтому она была скорее символической фигурой и поддерживала основного кандидата – Аннализу Налин.
Впрочем, на национальном уровне их партия не повторила успеха. По словам Марины, они с треском провалились, хотя, как ни странно, в консервативном ультраправом регионе Венето Più Europa получила лучший результат, чем ожидали ее члены.
Моя совесть спокойна, мы будем идти дальше, от идей не отказываемся,
– отметила украинка.
Также она объяснила, почему выбрала именно партию Più Europa, а не, например, PD – Демократическую партию, которая к ней также обращалась. Дело в том, что в составе левой коалиции есть фланг, выступающий за мир в Украине, но трактующий его по-своему. Да, в понимании этих людей "мир" означает, что Украина должна сдаться агрессору и не сопротивляться.
"С этими людьми нам не по дороге, мне бы не хотелось находиться рядом с ними. Хотя большинство в этой партии все-таки за оружие для нас", – подчеркнула Марина Сорина.
Украинка Марина Сорина об опыте участия в парламентских выборах в Италии: смотрите видео
Изменится ли поддержка Украины Италией после выборов
- В преддверии выборов министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини заверил, что Италия будет и дальше помогать Украине в борьбе с российской агрессией, независимо от результатов голосования. Он заявил об этом на встрече с главой украинского Минобороны Алексеем Резниковым.
- Также считает и директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай. Он пояснил, что нет никаких шансов на то, что после выборов Италия развернется в поддержку россии или ослабит помощь Украине. Следовательно, самая большая угроза для нас – это то, что поддержка от Италии останется на том же уровне.
- Об этом свидетельствует и позиция предполагаемого будущего премьера Джорджии Мелони, хотя когда-то она и призвала ослабить санкционное давление на россию. После начала полномасштабной войны в Украине она изменила свое мнение. В частности, ее партия "Братья Италии" стала одной из немногих, кто поддержал решение правительства Драги по поставкам оружия нашему государству.