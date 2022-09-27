Як українка стала італійською політикинею

Нею стала харків'янка Марина Соріна, яка живе в Італії вже 27 років. Вона розповіла 24 каналу про те як вона потрапила в італійську політику та чому вирішила балотуватися на виборах до парламенту.

Зверніть увагу "Україна змінює свій імідж": яким може бути новий уряд в Італії

Марина з 2014 року була членом асоціації Malve di Ukraine або "Мальви України", яка об'єднує українську громаду у Вероні, де мешкає жінка. Вона ніколи не думала про те, щоб займатися політикою, хоча завжди активно слідкувала за нею, брала участь у різноманітних маніфестаціях та протестах.

"Це завжди було частиною мого життя, і я завжди була орієнтована на ліві партії", – пояснила Марина.

У лютому, життя жінки, як і інших українців, дуже змінилося, хоч вона й була в Італії. Вона почала ще активніше займатися допомогою тим українцям, які приїхали до нової країни, були дезорієнтовані та потребували допомоги.

"Я дуже швидко зрозуміла, завдяки своєму досвіду та досвіду моїх подруг, що ми не можемо розв'язати деякі проблеми самі. Це потрібно робити структурно, систематично, на рівні муніципальних структур, а може й на рівні держави", – розповіла українка.

Тому, коли з'явилася можливість вступити до тієї партії, яка була достатньо лівою, але при цьому не пацифістичною і без симпатії до москви, я скористалася. Це партія ліберал-демократів, колишня радикальна партія. Тобто вона входить в той самий альянс, що й, наприклад, "Голос" та "Слуга народу",

– поділилася Марина Соріна.

Утім, як зауважила вона, в Італії ця партія – Più Europa – має зовсім інший статус. Варто розуміти, що вона дуже маленька і ніколи навіть не намагалася отримати більше голосів. Причина у тому, що ідеї, які просуває Più Europa, не зовсім співзвучні з поглядами більшості італійців. Марина пояснила, що вони здебільшого не дуже щасливі від ідеї орієнтуватися на Європу, бути сучаснішими та ліберальнішими.

Марина увійшла до партії у квітні, і практично одразу стала кандидатом на муніципальних виборах. На них виборах переміг кандидат у мери, якого підтримувала партія Più Europa.

Участь у парламентських виборах

"Усередині літа ми залишилися без уряду. Найкращого уряду, який був в Італії за багато років, завдяки тому, що на чолі стояв компетентний економіст з хорошими міжнародними зв'язками – Маріо Драгі. Цей уряд прибрали, йому підставили підніжку. Це найпростіший спосіб, щоб пояснити, що трапилося", – зауважила жінка.

Тоді Марині довелося повертатися в політику, хоча вона б воліла продовжувати займатися справами біженців. Українка пояснила, що була не основним кандидатом, адже це, на її думку, було б нахабством щодо тих, хто в політиці багато років. Тому вона була радше символічною фігурою і підтримувала основну кандидатку – Анналізу Налін.

Утім, на національному рівні їхня партія не повторила свого успіху. За словами Марини, вони з тріском провалилися, хоча, як не дивно, у консервативному ультраправому регіоні Венето Più Europa отримала кращий результат, аніж очікували її члени.

Моя совість спокійна, ми будемо йти далі, від ідей не відмовляємося,

– зауважила українка.

Також вона пояснила, чому обрала саме партію Più Europa, а не, наприклад, PD – Демократичну партію, яка також до неї зверталася. Річ у тім, що у складі лівої коаліції є фланг, який виступає за мир в Україні, але трактує його по-своєму. Так, у розумінні цих людей "мир" означає, що Україна повинна здатися агресору і не чинити жодного опору.

"З цими людьми нам не по дорозі, мені б не хотілося перебувати поруч із ними. Хоча більшість в тій партії все-таки за зброю для нас", – підкреслила Марина Соріна.

Українка Марина Соріна про досвід участі у парламентських виборах в Італії: дивіться відео

Чи зміниться підтримка України Італією після виборів