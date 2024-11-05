Кремль ставит под сомнение легитимность Санду: Песков цинично высказался о выборах в Молдове

Представитель Кремля Дмитрий Песков выразил сомнения относительно легитимности президентских выборов в Молдове. Он заявил, что Майя Санду якобы не может считаться президентом страны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Пескова, которого цитируют российские пропагандисты. По его мнению, выборы в Молдове не были честными и справедливыми.

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Россия не признает президентство Майи Санду

Он также отметил, что процесс голосования сопровождался манипуляциями, что подрывает доверие к его результатам.

Что касается госпожи Санду, вы знаете, что она не является, насколько мы понимаем, президентом своей страны, потому что в самой стране тоже большинство населения голосовали не за нее. И речь идет о весьма и весьма расколотом обществе,

– сказал он.

К тому же спикер Кремля заявил, что российская сторона считает себя способной объективно оценить выборы, основываясь на результатах голосования молдавских граждан в России. По его словам, выборы нельзя признать "чистыми", поскольку гражданам Молдовы, проживающих в России, якобы не было предоставлено возможности в полной мере воспользоваться своим избирательным правом.

Песков также упомянул жителей Приднестровья, отметив, что они якобы "не склонны поддерживать" нынешнее руководство Молдовы.

В то же время власти Молдовы организовали только два избирательных участка в России, оба в Москве. На каждом участке смогли проголосовать по 4 999 избирателей, что составляет почти максимальное количество в 5 тысяч человек.

Напомним, Майя Санду победила на президентских выборах в Молдове, получив 55,33% голосов, что подтверждает проевропейский курс страны.

Россия всячески пыталась вмешаться в эти выборы. В частности, это происходило через подкупленных избирателей, которых организованно подвозили на участки. Известно, что накануне второго тура граждан Молдовы централизованно привозили из России бесплатными автобусами.

К слову, 7 мая 2024 года состоялась инаугурация Владимира Путина в Москве. Российский диктатор сам себя избрал президентом России на четвертый срок.

В 2020 году в России приняли конституционные поправки, которые "обнулили" предыдущие президентские сроки Путина, позволив ему теоретически оставаться на посту еще на два шестилетних срока после 2024 года, то есть потенциально до 2036 года.