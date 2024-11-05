Кремль начал операцию по дискредитации победы Санду на выборах президента Молдовы, – ISW

В Кремле не могут смириться, что в Молдове победила действующий президент страны Майя Санду. Поэтому Москва начала операцию по дискредитации результатов голосования.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны. В целом Санду получила более 55% голосов молдаван.

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Как Россия пытается дискредитировать победу Санду

Аналитики рассказали, что 4 ноября Центральная избирательная комиссия Молдовы подтвердила, что Майя Санду набрала 55,35% голосов, победив благосклонного к Кремлю оппонента Александра Стояногло.

Многочисленные мировые лидеры поздравили Санду 3 и 4 ноября с победой, а международные наблюдатели в основном высоко оценили проведение выборов, несмотря на попытки России повлиять на результаты против Санду.

Пророссийские оппозиционные партии и официальные лица пытались дискредитировать победу Санду, а Социалистическая партия Молдовы назвала ее "нелегитимным президентом",

– говорится в отчете.

Кроме того, связанный с Кремлем молдавский олигарх Илан Шор заявил российским пропагандистам, что молдавская оппозиция якобы имеет доказательства "массовых фальсификаций в пользу Санду". В то же время прокремлевский бывший президент Молдовы Игорь Додон заявил одному из кремлевских каналов, что Санду якобы победила только благодаря "голосованию молдавской диаспоры".

В конце концов российские пропагандисты, включая так называемых "военкоров", методично повторили слова прокремлевской молдавской оппозиции, что выборы в Молдове "контролировали европейские бюрократы" и что молдаване якобы не имели никакого влияния на определение результатов голосования.

Ранее ISW сообщал о систематических попытках России вмешаться в выборы в Молдове, чтобы сорвать голосование на референдуме по Европейскому Союзу в Молдове и нивелировать победу Санду.

К слову, Владимир Зеленский провел разговор с Майей Санду и поздравил ее с победой на выборах. Президент рассказал, что он вместе с молдавским политиком скоординировали совместные шаги по вступлению в ЕС, а также Зеленский пригласил Санду приехать в Украину.