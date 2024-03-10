Устроили цирк в Мариуполе: как россияне агитируют местных голосовать на псевдовыборах

С конца февраля и до 17 марта на временно оккупированных украинских территориях россияне проводят так называемые "выборы" президента. Горожанам буквально не дают шанса не голосовать.

Хотя позже явку все равно подкорректируют по своему усмотрению, оккупанты пытаются привлечь как можно больше украинцев к “голосованию”. Подробнее об этом процессе 24 Каналу рассказал волонтер и блогер Николай Осиченко.

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Как россияне агитируют мариупольцев

Во временно оккупированном Мариуполе активно готовятся к псевдовыборам Владимира Путина. В городе даже есть специальные выездные группы, которые приезжают к маломобильным людям, чтобы они могли проголосовать. И вообще эти люди пропагандируют горожан принять участие в так называемых выборах. Они обычно находятся в сопровождении военных или силовиков.

Они ездят в жилых районах, выставляют большую колонку, через которую сообщают, что маломобильные люди могут проголосовать. К ним выходят те, кто имеет "шакалья преданность" к Путину, и голосуют. Я понимаю, что это шоу, как и все выборы на оккупированных территориях,

– отметил Николай Осиченко.

Вероятно, россияне "нарисуют" явку на временно оккупированных территориях близкую к 50%. Хотя в реальности цифра может быть в разы меньше.

"Все для того, чтобы показать Путину, и всему миру, что на оккупированных территориях люди "очень любят" оккупантов и их босса Путина. Настоящая явка, думаю, будет мизерной", – подчеркнул волонтер.

Осиченко объяснил, что в оккупированном Мариуполе есть люди с проукраинской позицией, однако действительно есть и те, кто поддерживают Россию. При этом есть общее понимание, что это выборы Владимира Путина, поэтому даже смысла идти голосовать нет. Результат будет совершенно очевидным, хоть за кого где бы ни голосовали.

Псевдовыборы на оккупированных территориях: что известно