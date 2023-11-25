Могут появиться определенные риски: какими теперь будут отношения Украины и Нидерландов

Неожиданным победителем на выборах в Нидерландах стала ультраправая популистская "Партия свободы" во главе с Гертом Вилдерсом. Победа любых популистов всегда опасна, но пока нужно подождать, как будут развиваться события дальше.

Такое мнение 24 Каналу выразил главный консультант Института стратегических исследований Иван Усс, отметив, что хотя "Партия свободы" набрала большинство голосов, но это еще не означает, что она сможет сформировать правительство. Также нельзя утверждать, что партия – антиукраинская.

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Чего ждать Украине

В Нидерландах действительно есть пока несформированная угроза. В то же время, как отмечают эксперты, специализирующиеся на политике Нидерландов, не надо воспринимать эту политическую силу как антиукраинскую. Она – антимигрантская, но не антиукраинская.

Ситуация, когда в еще одной стране побеждает партия, идеи которой не очень отвечают ценностям, на которых построен Европейский Союз, – это может иметь определенные риски для будущего,

– сказал Иван Усс,

Однако поле для переговоров и объяснений, что поддержка Украины отвечает интересам Нидерландов, – однозначно сохраняется.

Можно вспомнить статью Джо Байдена, в которой он прямо написал, что Украине нужно помогать для того, чтобы американские военные никогда не стали частью текущих военных конфликтов. То же следует объяснять лидерам Европейского Союза: если вы помогаете Украине, то тем самым сохраняете жизнь своих солдат, которые будут вынуждены вмешаться в ситуацию, если после Украины Россия захочет идти дальше.

Главный консультант Института стратегических исследований объяснил, что означает победа "Партии свободы" в Нидерландах: смотрите видео

Что получит из этой ситуации Россия

Страна-агрессор заинтересована в том, чтобы "расшатать" или разъединить Запад. Она постоянно создает определенные конфликты, чтобы отвлечь внимание стран, в частности, говорится о ситуации в Секторе Газа.

Россия стремится, чтобы конфликты умножались, потому что так нарушается единство Запада, а это ее основная цель,

– заметил Иван Усс.

Он добавил, что победа подобных политических сил как в Нидерландах только этому способствует. Также это сигнал того, что в ЕС должно произойти переосмысление идей, на которых он построен. Европейцы должны вспомнить, почему они решили идти по пути интеграции и от чего это их спасло.

Идеи объединения Европы появились сразу после завершения Второй мировой войны. Страны понимали, что без объединяющих процессов могут возникнуть новые опасности.

"Нужно объяснить идеологически, что единство Европы нужно, а торговать – это гораздо лучше, чем воевать. Это задача не только для правительств, но и для гражданского общества всех стран ЕС", – подчеркнул Иван Усс.

Следовательно, должно быть понимание, что популистические игры в итоге нанесут много вреда. Поэтому лучше воздержаться от их поддержки, потому что мудрость любой страны состоит в том, чтобы "отметать" популистские идеи, которые красивы на вид, но внутри несут разрушение.

Что известно о выборах в Нидерландах