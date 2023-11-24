В ближайшее время вызовов не будет, – Зеленский о результатах выборов в Нидерландах
На парламентских выборах в Нидерландах, по предварительным данным, победу одержит антиевропейская ультраправая "Партия свободы". Это вызвало беспокойство у украинцев, однако Владимир Зеленский заявляет, что "не стоит быть в шоке".
Об этом Президент Украины сказал на совместной пресс-конференции с лидером Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в Киеве. Зеленский подчеркнул, что у нашей страны хорошие отношения с Нидерландами, поэтому не стоит переживать, передает 24 Канал.
К теме Нидерланды выделят миллиарды "военных" средств для Украины в 2024 году: на что они пойдут
"Прошу вас не быть в шоке"
Выборы в Нидерландах проходили 22 ноября. На них одержала победу антиевропейская партия, поэтому это вызвало беспокойство. Впрочем, Зеленский отмечает, что у Украины хорошие отношения с Нидерландами, поэтому поводов для волнения нет.
Что касается Нидерландов – прошу вас не быть в шоке. Мне кажется, мы находимся с ними в хороших отношениях. Сегодня статус наших отношений продолжается и поддерживается премьер-министром. Я уверен в Рютте и я думаю, что в ближайшее время вызовов не будет,
– подчеркнул Президент Украины.
Выборы в Нидерландах: что известно
- В Нидерландах 22 ноября стартовали парламентские выборы. Подсчет голосов продолжается, однако, по предварительному прогнозу, победу одержит антиевропейская "Партия свободы". Таким образом, новым главой правительства может стать Герт Вилдерс. К слову, он неоднократно выражал восхищение Дональдом Трампом и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Более того, он поддерживает выход Нидерландов из Евросоюза.
- Кроме того, Вилдерс проигнорировало выступление Зеленского перед парламентом Нидерландов, состоявшемся 31 марта 2022 года. Собственно после речи главы украинского государства все присутствующие в зале аплодировали стоя, а Вилдерс вместе с членами партии не реагировали.
- Премьер Венгрии Виктор Орбан одним из первых поздравил Вилдерса с победой на парламентских выборах. Хотя официально результаты голосования еще не оглашены, однако Орбан заявил о "ветере перемен".
- В Еврокомиссии не комментируют вероятную победу не комментируют вероятную победу "Партии свободы". Вместе с тем, в ЕС выражают надежду, что Нидерланды и дальше будут активно участвовать в делах Евросоюза.