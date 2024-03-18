Выборы на оккупированных территориях: ГУР имеет список коллаборантов, которых ждет справедливое возмездие

На временно оккупированных территориях Украины оккупанты провели "выборы" президента России. В ГУР рассказали, установлены ли лица, которые помогали врагу проводить псевдовыборы на ВОТ.

Напомним, 15-17 марта в России проходили выборы президента. Также "голосование" незаконно провели на оккупированных территориях Украины.

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ГУР о коллаборантах на псевдовыборах диктатора на ВОТ

Журналисты поинтересовались у представителя ГУР МО Андрея Юсова, установлены ли лица, которые помогали оккупантам проводить псевдовыборы на временно оккупированных территориях, есть ли такие списки и как эти люди будут наказаны.

Юсов подтвердил, что перечень предателей и коллаборационистов есть. Об этом он рассказал в эфире телемарафона 18 марта.

Предатели и коллаборационисты фиксируются, как и оккупанты, которые силой приехали навязывать силой эту политику рашизма на наши земли. Такие списки есть и законным способом будет наказание и справедливое возмездие,

– подчеркнул представитель ГУР.

Как проходили "выборы" в Крыму