Выборы по-русски: Жириновский приехал на митинг в карете с кучером

Предвыборные технологии в России – а там как раз будут избирать парламент – шокируют. Одиозный лидер ЛДПР Владимир Жириновский появился на митинге своей политсилы в карете.

Это произошло в Москве на стадионе "ВТБ-Арена" 13 сентября. Главный российский либерал-демократ хотел эпически заехать к сторонникам в карете – но тройка лошадей решили иначе.

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Кони отказались везти Жириновского

На предвыборный митинг партии ЛДПР ее лидер приехал в карете с тройкой лошадей и кучером.

Однако даже лошади Владимира Жириновского везти отказались.

Только после длительного размахивание руками политика и жестких усилий кучеров несчастные животные таки двинулись с места.

Видео странного события в Москве можно увидеть в телеграм-канале "Анатолий Штирлиц".

Как потом написали в ТАСС, Жириновский просил людей не махать флагами, чтобы лошади не боялись. Но зачем ему была вся эта затея – так и не объяснил.

Напомним, в России с 17 по 19 сентября пройдет голосование на выборах депутатов Государственной думы.

Почему Владимира Жириновского называют одиозным – три простых примера: