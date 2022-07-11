Глава МИД Британии выдвинула свою кандидатуру на должность премьера и лидера Консервативной партии

Число кандидатов на должность премьер-министра Великобритании продолжает расти. К этому списку присоединилась и министр иностранных дел Элизабет Трасс.

Сейчас кандидатов на премьерство уже 11. Среди них – генпрокурор, а также министры торговли и транспорта.

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Трасс может стать лидером Консервативной партии

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс выдвинула свою кандидатуру на должность лидера Консервативной партии и премьер-министра. Она отметила, что снизит налоги с "первого дня", если станет главой британского правительства.

В выходные список кандидатов значительно расширился. Многие претенденты на пост премьера изложили конкурентные налоговые планы как основополагающий элемент своих выступлений. Однако среди них существуют разногласия относительно сроков и масштаба предложенных сокращений.

Трасс подчеркнула, что присоединится к своим соперникам в планах сократить налог на корпорации, отменить повышение национального страхования и реформировать ставки для бизнеса. Она отметила, что "будет бороться на выборах как консерватор и руководить как консерватор", а также принимать немедленные меры, чтобы помочь британцам справиться со стоимостью жизни.

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В списке кандидатов на должность министра уже 11 политиков

Расписание выборов объявят 11 июля. Все кандидаты на должность премьера Великобритании обещают более низкие ставки для физических лиц и компаний, ведь налоги – ключевая тема борьбы.

В данный момент, кроме Трасс, в списке претендентов есть 10 политиков:

экс-министр по делам женщин и равных возможностей Кеми Баденох,

генпрокурор Суэлла Браверман,

новоназначенный министр иностранных дел Рехман Чишти,

бывший министр здравоохранения Джереми Гант,

бывший министр здравоохранения Саджид Джавид,

министр торговли Пенни Мордонт,

министр транспорта Грант Шеппс,

бывший канцлер казны Риши Сунак,

парламентарий Том Тугендат,

канцлер казны Надхим Захави.

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Перед тем, как стать главой МИД Британии, Трасс была министром охраны окружающей среды в 2014 – 2016 годах, а также министром юстиции в 2016 – 2017 годах.