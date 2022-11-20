В Казахстане – внеочередные президентские выборы: какие конкуренты у Токаева

Утром 20 ноября в Казахстане начали свою работу избирательные участки. В то же время началось голосование за будущего президента страны. Рассказываем, с кем будет конкурировать Токаев.

Отметим, что внеочередные президентские выборы проводятся согласно указу Касыма-Жомарта Токаева, который он подписал 21 сентября. Тогда гражданам Казахстана президент подчеркнул, что эта гонка – возможность кардинально перезагрузить политическую систему страны.

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Кто конкурирует за пост президента

Казахстанцев ожидает выбор среди шести кандидатов. Говорится о действующем президенте страны Касыме-Жомарте Токаеве. Его выдвинула народная коалиция общественно-политических сил. Также за кресло поборются:

Нурлан Ауесбаев – представитель оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП);

– представитель оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП); Мейрам Кажыкен – представитель республиканского объединения "Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат";

– представитель республиканского объединения "Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат"; Жигули Дайрабаев – представитель народно-демократической патриотической партии "Ауил";

– представитель народно-демократической патриотической партии "Ауил"; Каракат Абден – представитель альянса социальных работников;

– представитель альянса социальных работников; Салтанат Турсынбекова – представительница общественного объединения "Казак аналары – дастурге жол" (Казахские матери – путь к обычаям).

Известно, что на территории Казахстана в этот день работает более 10,1 тысяч избирательных участков. Большинство открыли свои двери в 07:00 по времени Астаны, а вот 86 участков в столице, Алматы и Шымкенте ждали избирателей раньше. Они начали свою работу в 06:00. Еще пять избирательных участков открылись часом позже, ведь они – в другом часовом поясе.

Отдать свой голос граждане Казахстана смогут до 20:00 по местному времени. После этого избирательные участки закроются и начнется подсчет голосов, отданных за одного из шести кандидатов в президенты страны.

На какой срок изберут президента

Выборы и назначение президента в этом году проходят с определенными изменениями. В Конституцию внесли несколько правок, предусматривающих, что:

избрать президента могут совершеннолетние граждане;

сам избирательный процесс происходит на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права и проводится тайно;

избранного президента назначают на должность на 7 лет;

победитель имеет возможность избираться только один раз.

Заметим, что процентно-количественный минимум участия избирателей законодательством не предусмотрен. Это означает, сколько бы людей ни пришли, чтобы отдать свои голоса, выборы будут считаться состоявшимися. Но заметим, что в 2019 году явка избирателей была высокая – 77,4%.

Президента могут определить в первом туре. Для этого кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей. Если этого не произошло, то назначается повторное голосование. В нем уже принимают участие два кандидата, которым удалось набрать наибольшее количество голосов.

К слову, Казахстан – одна из тех стран, куда больше всего сбежало россиян во время частичной мобилизации. На нее, Турцию, Грузию, Финляндию и временно оккупированную Россией часть Грузии Абхазию пришлось 70% беглецов из страны-агрессора.

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