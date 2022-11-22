Токаев сохранил должность: окончательные результаты выборов в Казахстане

В воскресенье, 20 ноября, в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. Результат голосования прогнозируемый – действующий президент Токаев Касым-Жомарт Кемелевич остался в кресле главы государства.

Всего во внеочередных президентских выборах в Казахстане приняло участие около 8 миллионов человек. Средняя явка по стране при голосовании составила более 70%.

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За действующего президента 6,5 миллионов казахов

Можно констатировать, что по итогам выборов победил действующий глава Казахстана – Касым-Жомарт Токаев. Как сообщает глава Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров, Токаев набрал 81,31% голосов, получив поддержку 6,5 миллионов граждан.

Что прогнозировали экзитполы накануне

В первые минуты после закрытия избирательных участков появились результаты экзитпола от "Открытого общества", согласно которым победу с колоссальным отрывом одержал действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Другие кандидаты в большинстве своем не набрали даже 3% голосов, в то же время на 2 месте, по результатам экзитпола, – выбор "против всех".

Токаев – 82,45%

против всех – 5,2%

Дайрабаев - 3,33%

Абден – 2,54%

Кажыкен – 2,23%

Ауесбаев – 2,17%

Турсынбекова – 2,08%

Еще из результатов экзитпола было понятно, что второго тура выборов не будет и президентское кресло снова будет занимать Касым-Жомарт Токаев. Собственно он будет руководить страной следующие 7 лет.

Однако уже на выборах в 2029 году Токаев не будет иметь права выдвигать свою кандидатуру на пост президента. Это подразумевают конституционные поправки в Казахстане, которые инициировал сам Токаев – то есть один человек может избираться исключительно на 1 срок президентства. После введения этих поправок Токаев объявил о внеочередных выборах.

Реакция Токаева на экзитпол и первые поздравления

На предыдущих выборах в 2019 году Токаев набрал более 70% голосов. Интересно, что явка тогда была выше, чем в текущем году – проголосовать в 2019 году пришли 77% граждан Казахстана.

За оглашением результатов экзитполов наблюдали все кандидаты в президенты Казахстана, в том числе и Касым-Жомарт Токаев.

Эта кампания, безусловно, останется в нашей истории. Конечно, мы ждем официальных итогов выборов. Однако уже можно сказать, что народ выразил убедительное доверие мне как президенту и всем вам. Доверие народа – это самая главная ценность. Мы должны оправдать это доверие,

– прокомментировал Токаев результаты выборов.

Реакция Токаева на результаты экзитпола: смотрите видео

Первым с победой на выборах Токаева поздравил бывший президент Нурсултан Назарбаев. По его словам, победа Токаева свидетельствует о высоком авторитете действующего президента и доверии народа Казахстана к его реформам.

Что предшествовало выборам в Казахстане

Напомним, что 1 сентября Токаев предложил провести внеочередные президентские выборы. Кроме того, он объявил амнистию участникам январских протестов.

Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому я готов сократить срок своих полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы,

– сказал Токаев.

Что касается самих протестов, то они начались 2 января в Казахстане из-за роста цен на топливо. Дошло даже до беспорядков и вооруженных столкновений с силовиками.

По официальным данным, в результате протестов в государстве погибли 225 человек, большинство из них – гражданские. В то же время силовики задержали 13,5 тысячи граждан.

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