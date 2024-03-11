Сейчас им не до фронта: на чем сосредоточились россияне на оккупированной Херсонщине

Россияне не упускали возможности рассказывать жителям оккупированных территорий о вымышленных "успехах" на фронте. Однако сейчас российская пропаганда сосредоточена на другом.

Неудивительно, ведь вскоре в России, а также на оккупированных территориях, пройдут псевдовыборы президента России. Подробнее о ситуации на Херсонщине 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич.

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"Выборы" – приоритет

На временно оккупированных территориях Украины россияне продолжают подготовку к так называемым выборам президента России. Вместе с тем оккупанты серьезно усилили пропаганду.

Продолжаются досрочные голосования. В их информационном поле выборы и пропаганда заполонили почти все. Там очень мало, по сравнению с довыборным периодом, о так называемых "успехах" России на фронте,

– отметила Евгения Вирлич.

В целом на оккупированной Херсонщине довольно напряженная ситуация. Россияне продолжают проводить обыски и выискивать своих врагов.

На днях, в частности, россияне по доносу задержали журналиста из Геническа Геннадия Осьмака. Ему вменяют "участие в незаконном вооруженном формировании", из-за того, что журналист якобы был "штатным пиарщиком" вымышленного "Крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана" и поддерживал водную блокаду оккупированного Крыма.

К сожалению, таких случаев не становится меньше. Оккупанты арестовывают людей, инкриминируя им вымышленные "преступления".

"Есть подозрение, что с приближением даты выборов (15 – 17 декабря – 24 Канал), опасность для людей будет только расти", – подчеркнула журналистка.

Как живут люди в оккупации

Гуманитарная ситуация в оккупированных частях Херсонской области также остается сложной. Особенно это касается медицины, а именно нехватки врачей.

Людям просто негде и у кого лечиться. В небольших общинах закрывают фельдшерско-акушерские пункты, аптеки и больницы. Даже в некоторых относительно крупных громадах трудно лечиться – в Каховке, Скадовске, Геническе и тому подобное. К профильным специалистам почти не попасть, потому что их просто нет,

– объяснила Вирлич.

Если же врачей, которые крайне нужны людям нет, их обычно отсылают в оккупированный Крым. Но кроме нехватки специалистов, жители Херсонщины сталкиваются с другими проблемами. Медицинскую помощь оказывают только тем людям, у которых есть российский паспорт.

"Вакцины есть только российские и часто непризнанные. Поэтому их эффективность довольно противоречива, и последствия могут быть разными", – добавила журналистка.

К слову, проблемы у горожан также есть с электроснабжением. Свет часто выключают на долгий период. Фактически единственное, что стабильно работает на оккупированной Херсонщине – это транспорт.

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