Сейчас им не до фронта: на чем сосредоточились россияне на оккупированной Херсонщине
Россияне не упускали возможности рассказывать жителям оккупированных территорий о вымышленных "успехах" на фронте. Однако сейчас российская пропаганда сосредоточена на другом.
Неудивительно, ведь вскоре в России, а также на оккупированных территориях, пройдут псевдовыборы президента России. Подробнее о ситуации на Херсонщине 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич.
К теме Террор усиливается: россияне начали массовые аресты на оккупированной Херсонщине
"Выборы" – приоритет
На временно оккупированных территориях Украины россияне продолжают подготовку к так называемым выборам президента России. Вместе с тем оккупанты серьезно усилили пропаганду.
Продолжаются досрочные голосования. В их информационном поле выборы и пропаганда заполонили почти все. Там очень мало, по сравнению с довыборным периодом, о так называемых "успехах" России на фронте,
– отметила Евгения Вирлич.
В целом на оккупированной Херсонщине довольно напряженная ситуация. Россияне продолжают проводить обыски и выискивать своих врагов.
На днях, в частности, россияне по доносу задержали журналиста из Геническа Геннадия Осьмака. Ему вменяют "участие в незаконном вооруженном формировании", из-за того, что журналист якобы был "штатным пиарщиком" вымышленного "Крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана" и поддерживал водную блокаду оккупированного Крыма.
К сожалению, таких случаев не становится меньше. Оккупанты арестовывают людей, инкриминируя им вымышленные "преступления".
"Есть подозрение, что с приближением даты выборов (15 – 17 декабря – 24 Канал), опасность для людей будет только расти", – подчеркнула журналистка.
Как живут люди в оккупации
Гуманитарная ситуация в оккупированных частях Херсонской области также остается сложной. Особенно это касается медицины, а именно нехватки врачей.
Людям просто негде и у кого лечиться. В небольших общинах закрывают фельдшерско-акушерские пункты, аптеки и больницы. Даже в некоторых относительно крупных громадах трудно лечиться – в Каховке, Скадовске, Геническе и тому подобное. К профильным специалистам почти не попасть, потому что их просто нет,
– объяснила Вирлич.
Если же врачей, которые крайне нужны людям нет, их обычно отсылают в оккупированный Крым. Но кроме нехватки специалистов, жители Херсонщины сталкиваются с другими проблемами. Медицинскую помощь оказывают только тем людям, у которых есть российский паспорт.
"Вакцины есть только российские и часто непризнанные. Поэтому их эффективность довольно противоречива, и последствия могут быть разными", – добавила журналистка.
К слову, проблемы у горожан также есть с электроснабжением. Свет часто выключают на долгий период. Фактически единственное, что стабильно работает на оккупированной Херсонщине – это транспорт.
Что происходит на других оккупированных территориях
- Во временно оккупированном Мариуполе недвижимость – в большом дефиците. Конечно, это не удивительно, ведь из-за бомбардировки россиян фактически 80% жилой застройки или разрушено, или в непригодном для жизни состоянии. В то же время активно развивается риелторская деятельность в городе. Российские риелторы рассказывают о "преимуществах" жизни у моря, однако почему-то не вспоминают о разрушении города и настоящую ситуацию с квартирами.
- На оккупированных частях Запорожской области россияне всячески пытаются русифицировать детей. Обычно это происходит через школы, где кроме пропаганды ничего больше и нет. Однако детей также отправляют в лагеря на территории России.
- Однако россиянам, как и тем, кто пошел с ними на сотрудничество, на оккупированных территориях тоже не сладко. Так, недавно в Бердянске взорвали одну из организаторов российских псевдовыборов Елену Ильину. Заметим, ее сын до оккупации был дворником, а после – получил "должность" в так называемой администрации оккупантов.