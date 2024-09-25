"Мне при Трампе лучше жилось": чем руководствуется американский гражданин во время выборов

Рейтинг кандидата в президенты США Камалы Харрис несколько вырос. На это есть определенные причины. В частности, она ведет более эмоциональную предвыборную кампанию.

В то же время Дональда Трампа многие поддерживают, ведь при его каденции "лучше жилось". Такое мнение 24 Каналу озвучила руководитель института демократии и развития "Полита" Екатерина Одарченко.

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Почему вырос рейтинг Харрис

Екатерина Одарченко отметила, что прежде всего предвыборная кампания Камалы Харрис гораздо более качественно организована. В частности, работа вебсайта, система работы с волонтерами, в социальных медиа, с прессой и так далее.

Но у республиканцев есть основной элемент, почему Трамп побеждает. Потому что люди говорят: "Да, мне может не нравиться Трамп как личность, но при Трампе я мог, могла позволить себе больше купить в магазине". И этот аргумент сложно преодолеть,

– сказала она.

Экономический фактор очень важен. Камала Харрис сейчас пытается вывести свой термин "экономика возможностей" на новый уровень, чтобы продвинуть именно свой экономический месседж в кампании. Сейчас демократам нужно удержать этот период увеличения интереса к Харрис.

"Украинской общине нужно сейчас активно работать, чтобы возвращать тему Украины, военных преступлений, человеческих страданий, которые сейчас присутствуют в Украине. Потому что американцы – верующие люди по большей части. Когда они видят человеческие страдания, то требуют от своих политиков облегчить их", – добавила руководитель института демократии и развития "Полита".