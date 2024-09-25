Водночас Дональда Трампа багато хто підтримує, адже за його каденції "краще жилось". Таку думку 24 Каналу озвучила керівниця інституту демократії та розвитку "Політа" Катерина Одарченко.

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Чому виріс рейтинг Гарріс

Катерина Одарченко зазначила, що насамперед передвиборча кампанія Камали Гарріс набагато більш якісно організована. Зокрема, робота вебсайту, система роботи з волонтерами, у соціальних медіа, з пресою і так далі.

Але в республіканців є основний елемент, чому Трамп перемагає. Тому що люди кажуть: "Так, мені може не подобатися Трамп як особистість, але за Трампа я міг, могла дозволити собі більше купити в крамниці". І цей аргумент складно перебороти,

– сказала вона.

Економічний фактор дуже важливий. Камала Гарріс зараз намагається вивести свій термін "економіка можливостей" на новий рівень, щоб просунути саме свій економічний меседж у кампанії. Зараз демократам потрібно втримати цей період збільшення інтересу до Гарріс.

"Українській громаді потрібно зараз активно працювати, щоб повертати тему України, воєнних злочинів, людських страждань, які зараз присутні в Україні. Тому що американці – віруючі люди здебільшого. Коли вони бачать людські страждання, то вимагають від своїх політиків полегшити їх", – додала керівниця інституту демократії та розвитку "Політа".