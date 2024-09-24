На мітингу в Атланті, що в штаті Джорджія, Трамп розкритикував нинішню адміністрацію за "втягування США у конфлікт в Україні" та пообіцяв змінити курс, якщо повернеться до Білого дому. Про це інформує 24 Канал з посиланням на запис трансляції виступу політика, опублікованого Fox News.

Дивіться також Ключ до перемоги: чому Дуда їде агітувати за Трампа та як у США борються за голоси поляків

Трамп знову обіцяє закінчити війну

Колишній американський президент вважає, що лише його перемога на виборах у листопаді дозволить США "вийти з українського конфлікту". Він заявив про готовність до переговорів.

Байден і Камала втягнули нас у війну в Україні, і тепер вони не можуть нас звідти вивести. Не можуть. Я спостерігав за ним: "Ми вийдемо-вийдемо-вийдемо". Він говорить це вже три роки.

Трамп також згадав про Зеленського, якого назвав "найкращим торговцем", та висловив думку про можливу перемогу Росії у війні, посилаючись на історичні приклади.

Він розкритикував той факт, що Вашингтон надає величезні суми допомоги Україні та закинув Європі недостатній внесок у підтримку.

Ми застрягли в цій війні, якщо тільки мене не оберуть президентом. Я це зроблю. Я проведу переговори. Я вийду звідти. Ми повинні вийти,

– наголосив кандидат від Республіканської партії.

Дивіться також План перемоги Зеленського: що це дає Україні, чи погодиться із ним Росія та чи запрацює до зими

Додамо, що чергові вибори президента США заплановані на вівторок, 5 листопада. Вони стануть 60-ми за рахунком. Досі кандидати від Республіканської та Демократичної партій, Трамп та Камала Гарріс, йдуть пліч-о-пліч в соціологічних опитуваннях.