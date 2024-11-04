Трамп или Харрис: издание The Economist узнало, кто имеет большую поддержку в мире

В США 5 ноября состоятся выборы президента США. оппонентами являются кандидат от демократов Камала Харрис и бывший президент США от республиканцев Дональд Трамп.

Кандидат от Демократической партии, вице-президент Штатов Камала Харрис имеет больше мировой поддержки, а не республиканца Дональда Трампа. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Economist.

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Кое-где Трамп лидирует

Издание The Economist в сотрудничестве с консалтинговой и социологической фирмой Globescan проводило опрос в 29 государствах и особом административном районе Китая Гонконге в течение двух месяцев 30 тысяч человек. Во всех странах в среднем 45% респондентов отдавали предпочтение Камале Харрис, а 33% – Дональду Трампу.

Кто побеждает на выборах: смотрите карту

В то же время в Европе разрыв был больше, а именно 55% отдали предпочтение демократам, против лишь 26%, которые выбрали республиканцев.

Во всем мире демократы были впереди среди обоих полов и во всех образовательных и доходных группах,

– подчеркнули авторы.

Однако в Аргентине, Египте, Нигерии, Саудовской Аравии, Турции и Вьетнаме республиканец опередил демократку во всех возрастных группах:

Журналисты предполагают, что это связано с симпатией к правлению сильного человека и гневом по поводу политики администрации Байдена на Ближнем Востоке.