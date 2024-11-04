Кандидатка від Демократичної партії, віцепрезидентка Штатів Камала Гарріс має більше світової підтримки, а не республіканця Дональда Трампа. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на The Economist.

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Подекуди Трамп лідирує

Видання The Economist у співпраці з консалтинговою та соціологічною фірмою Globescan проводило опитування в 29 державах та особливому адміністративному районі Китаю Гонконзі протягом двох місяців 30 тисяч осіб. У всіх країнах у середньому 45% респондентів надавали перевагу Камалі Гарріс, а 33% – Дональду Трампу.

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Водночас у Європі розрив був більшим, а саме 55% віддали перевагу демократам, проти лише 26%, які обрали республіканців.

В усьому світі демократи були попереду серед обох статей і в усіх освітніх і дохідних групах,

– підкреслили автори.

Проте у Аргентині, Єгипті, Нігерії, Саудівській Аравії, Туреччині і В'єтнамі республіканець випередив демократку в усіх вікових групах:

Журналісти припускають, що це пов'язано із симпатією до правління сильної людини і гнівом з приводу політики адміністрації Байдена на Близькому Сході.