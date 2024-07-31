Многие республиканцы хотят, чтобы Трамп проиграл: кто может его предать

Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. Скорее всего, победу одержит вице-президент Штатов Камала Харрис. Некоторые республиканцы также поддерживают ее.

Такое мнение 24 Каналу озвучил народный депутат от партии "Слуга народа" Олег Дунда. По его словам, после президентских выборов внутри Республиканской партии начнется очень интересный процесс.

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"Это понимают и в Республиканской партии. Многие из умеренных республиканцев не столько поддерживает Камалу Харрис, сколько хочет проигрыша Дональда Трампа, чтобы вернуть свою партию обратно в руки умеренных республиканцев", – объяснил он.

Джей Ди Вэнс может предать Трампа

Олег Дунда отметил, что фракция MAGA, во главе которой стоит Трамп, начала понемногу забирать Республиканскую партию себе, вытесняя с политического поля умеренных республиканцев. Поэтому они готовы переждать годы президентства Камалы Харрис, но иметь свое политическое будущее.

После того, как Камала Харрис победит в президентской гонке, начнется другой процесс. Умеренные республиканцы начнут вытеснять фракцию MAGA и праворадикальные элементы, которые там присутствуют.

Вероятнее всего, во фракции MAGA произойдет свой раскол. Тот же Джей Ди Вэнс – первый человек, который предаст Трампа. Мы уже видели его восемь лет назад, он очень гибкий. Фактически он поймет, что после того, как Трамп дважды подряд проиграет, то будет иметь возможность забрать фракцию MAGA для себя,

– предположил депутат.