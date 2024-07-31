Таку думку 24 Каналу озвучив народний депутат від партії "Слуга народу" Олег Дунда. За його словами, після президентських виборів всередині Республіканської партії розпочнеться дуже цікавий процес.

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"Це розуміють і в Республіканській партії. Багато хто з поміркованих республіканців не стільки підтримує Камалу Гарріс, скільки хоче програшу Дональда Трампа, щоб повернути свою партію назад у руки поміркованих республіканців", – пояснив він.

Джей Ді Венс може зрадити Трампа

Олег Дунда зазначив, що фракція MAGA, на чолі якої стоїть Трамп, почала потроху забирати Республіканську партію собі, витискаючи з політичного поля поміркованих республіканців. Тому вони готові перечекати роки президентства Камали Гарріс, але мати своє політичне майбутнє.

Після того, як Камала Гарріс переможе у президентських перегонах, розпочнеться інший процес. Помірковані республіканці почнуть витискати фракцію MAGA та праворадикальні елементи, які там присутні.

Найімовірніше, у фракції MAGA відбудеться свій розкол. Той же Джей Ді Венс – перша людина, яка зрадить Трампа. Ми вже бачили його вісім років тому, він є дуже гнучким. Фактично він зрозуміє, що після того, як Трамп двічі поспіль програє, то матиме можливість забрати фракцію MAGA для себе,

– припустив депутат.