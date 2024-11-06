"Гейм, сет, матч": Маск в эйфории опубликовал фото из штаба Трампа

В США после выборов, которые состоялись 5 ноября, продолжается подсчет голосов по штатам. На фоне этого Илон Маск, который поддерживает Дональда Трампа, показал, какая атмосфера в штабе республиканца.

Кроме этого для описания возможной победы Трампа бизнесмен использовал терминологию из большого тенниса. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщения Илона Маска в соцсети Х, ранее известной как твитер.

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Что сказал Маск о возможной победе Трампа

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск отреагировал на прогнозируемую победу кандидата на пост президента США Дональда Трампа. В одном из сообщений он лаконично написал:

Гейм, сет, матч,

– говорится в посте бизнесмена.

Справка! Выражение "Game, set, match" происходит из тенниса и означает, что игрок выиграл игру, сет и матч, то есть окончательно победил в поединке. Это выражение, которое используется рефери, когда один из игроков или команд выигрывает матч.



В переносном значении это выражение употребляют для обозначения завершающей победы в чем-то, когда один из участников или сторон, несомненно, выигрывает или достигает успеха в любой ситуации.

Кроме того, Маск также опубликовал фото из штаба Дональда Трампа. На снимке можно увидеть, как все пристально наблюдают за результатами голосования, а бизнесмен с политиком о чем-то бурно разговаривают.

Также владелец соцсети Х подписал фото, что "будущее будет таким" и поставил эмодзи огонька и американских флагов.

Какая атмосфера в штабе Трампа / Фото Илона Маска из соцсети Х

К слову, по предварительным данным Трамп лидирует в количестве выборщиков по штатам. По состоянию на 08:30 по киевскому времени республиканец набрал 247 голосов, а Харрис – 214. Подсчет голосов по штатам еще продолжается.

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