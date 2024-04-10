Опасный сценарий: как Путин может использовать возможную победу Трампа на выборах

Если экс-лидер США Дональд Трамп снова сядет в президентское кресло, Штаты могут прекратить вовлеченность в решение европейских проблем. Тогда кремлевский диктатор Владимир Путин может рассмотреть вариант гибридной ядерной атаки.

Такое мнение 24 Каналу озвучил доктор исторических наук и писатель Юрий Фельштинский. Он подчеркнул, что такой сценарий – очень опасен.

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"Этот сценарий мне кажется опасным. Когда Путин сделает вид, что ядерный удар наносится самостоятельно Александром Лукашенко в Беларуси. Когда Европа будет поставлена в ситуацию, когда нужно будет сделать вид, что в это поверили. Потому что воевать с Россией сложнее, чем с одной Беларусью", – предположил историк.

Возможно ли вторжение России в Европу

Юрий Фельштинский отметил, что вероятность вторжения российской сухопутной армии в Восточную Европу зависит от того, сможет ли страна-агрессор мобилизовать вторую дополнительную армию. Потому что одна воюет против Украины, но имеет проблемы на фронте. Соответственно для открытия еще одного фронта нужно сформировать еще одно войско.

Сегодня не кажется, что есть в России на это силы. Человеческие, финансовые, военные. Но эта ситуация, возможно, изменится, если Россия закроет границы, введет смертную казнь, начнет мобилизацию населения, перестройку экономики на военные рельсы. Хотя она и сейчас, по мнению многих экономистов, работает 24 часа 7 дней в неделю,

– считает он.

По словам писателя, вероятнее всего, 2024 будет позиционным и вряд ли принесет серьезные изменения в ход войны в Украине. В 2025 году многое будет зависеть от того, кто станет президентом США.

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