Таку думку 24 Каналу озвучив доктор історичних наук і письменник Юрій Фельштинський. Він підкреслив, що такий сценарій – дуже небезпечний.

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"Цей сценарій мені здається небезпечним. Коли Путін удасть, що ядерний удар завдається самостійно Алєксандром Лукашенком у Білорусі. Коли Європа буде поставлена у ситуацію, коли потрібно буде удати, що у це повірили. Бо воювати з Росією складніше, ніж з однією Білоруссю", – припустив історик.

Чи можливе вторгнення Росії в Європу

Юрій Фельштинський зазначив, що ймовірність вторгнення російської сухопутної армії у Східну Європу залежить від того, чи зможе країна-агресорка мобілізувати другу додаткову армію. Тому що одна воює проти України, але має проблеми на фронті. Відповідно для відкриття ще одного фронту потрібно сформувати ще одне військо.

Сьогодні не здається, що є в Росії на це сили. Людські, фінансові, військові. Але ця ситуація, можливо, зміниться, якщо Росія закриє кордони, введе смертну кару, почне мобілізацію населення, перебудову економіки на військові рейки. Хоча вона і зараз, на думку багатьох економістів, працює 24 години 7 днів на тиждень,

– вважає він.

За словами письменника, найімовірніше, 2024 буде позиційним та навряд чи принесе серйозні зміни у перебіг війни в Україні. У 2025 році багато що буде залежати від того, хто стане президентом США.

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