Президентская гонка в США: Никки Гейли подвергла сомнению умственные способности Трампа

Гонки за кандидатство в президенты США становятся более жаркими. Да, Никки Гейли выразила сомнение в умственной пригодности Трампа.

Это произошло из-за того, что Дональд Трамп спутал ее с Нэнси Пелоси.

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Никки Гейли сомневается в умственной пригодности Трампа

Республиканка Никки Гейли, конкурирующая с Дональдом Трампом за номинацию от партии на выборах президента США, выразила сомнение в умственной пригодности для президентства своего 77-летнего соперника. Он, похоже, перепутал ее с бывшей спикершей-демократкой Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во время предвыборной речи.

Гейли заявила об этом 20 января во время своего выступления в рамках президентской кампании в Кине, штат Нью-Гэмпшир. Политик ссылалась на речь Трампа, которую он произнес накануне.

45 президент США во время этой речи утверждал, что Гейли якобы отвечала за безопасность Капитолия во время штурма 6 января 2021 года.

Сначала Трамп сказал, что 6 января 2021 года Гейли отказалась от мер безопасности, предложенных его администрацией. Затем он снова вспомнил Гейли, добавив: "Они уничтожили всю информацию, все доказательства, все удалили и уничтожили все".

Трамп говорил о Нэнси Пелоси

Известно, что ранее Трамп обвинил Пелоси в том, что она отказалась от охраны, которую, по его словам, предложила администрация. Однако специальный комитет Палаты представителей, созданный для расследования нападения на Капитолий, не нашел доказательств поддержки этого заявления.

Гейли заявила, что "они говорят, что он (Трамп – 24 Канал) запутался, что он говорил о чем-то другом, он говорил о Нэнси Пелосе".

В этом сценарии он вспомнил меня несколько раз. У меня есть беспокойство – я не говорю ничего унизительного – но, когда вы имеете дело с давлением президентства, нельзя допустить на должность кого-то, о ком мы сомневаемся, является ли он психически пригодным для этого,

– отметила Хейли.

Во время выступления на форуме Bloomberg News, проходившем 20 января в Манчестере, менеджер кампании Гейли Бетси Энкни вспомнила ее слова, отметив, что Трамп "допустил достаточно очевидную ошибку в прошлый вечер".

"Это отличие без разницы. Это Никки и Нэнси. Какая разница?", – заявил старший советник Трампа Крис ЛаЧивита журналистам вечером 20 января.

Сам Трамп на митинге заявил, что прошел когнитивный тест и "выдержал его".

Я дам вам знать, когда мне станет плохо. Я действительно думаю, что смогу вам поведать. Я чувствую, что сейчас мой разум сильнее 25 лет назад. Это возможно?

– добавил он.

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