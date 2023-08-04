Путин пытается затянуть войну до выборов президента США в 2024 году, – CNN
Источник:CNN
Высокопоставленные чиновники США и Европы обеспокоены тем, что президент России Владимир Путин учитывает президентские выборы в Соединенных Штатах 2024 года в своем планировании войны в Украине. В частности, он надеется на сокращение поддержки Киева, если Джо Байден проиграет.
Также диктатор надеется, что тогда позиция России на переговорах улучшится. Об этом сообщили четыре американских чиновника в интервью телеканалу CNN.
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Путин затягивает войну до 2024 года
В CNN отметили, что США пока не имеют точных разведывательных данных об:
- образе мышления Путина,
- том, целенаправленно ли он затягивает войну, надеясь на победу Дональда Трампа или республиканцев на президентских выборах.
Однако выборы в следующем году остаются ключевым фактором, который, по мнению западных чиновников в сфере национальной безопасности, разведки и дипломатии, повлияет на решение российского президента по Украине. Это делает еще менее вероятной развязку войны до конца следующего года.
Один американский чиновник заявил, что не сомневается в том, что Путин "старается продержаться" до выборов 2024 года. Другой источник, знакомый с разведданными, сказал, что "это своего рода слон в комнате" для США, Украины и Европы.
Путин знает, что Трамп ему поможет. Так же, как украинцы и наши европейские партнеры. И хотя мы не видели ничего, что прямо указывало бы на это, я считаю, что все об этом думают,
– заметил собеседник издания.
Европейский дипломат также сказал CNN, что, по их мнению, попытка затянуть войну в Украине до выборов в США – план Путина.
Издание также пообщалось с чиновниками, которые на условиях анонимности рассказали о своих частных внутренних суждениях. В частности, чиновники считают, что Путин может рассматривать победу Трампа или другого республиканского кандидата как спусковой крючок для США, который заставит их прекратить поддержку Украины.
По их словам, внимание кремлевского диктатора к выборам делает еще более важным для США сохранение долгосрочной поддержки Украины – обязательство, о котором администрация Байдена продолжает повторять.
Выборы в следующем году усложняют ситуацию, потому что россияне думают, что они видят свет в конце тоннеля. Это поощряет Путина думать, что они могут пережить американцев, потому что политическая поддержка Украины будет скомпрометирована, если Трамп победит,
– сказал Дэниел Фрид, бывший посол США в Польше.
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Возмутительные заявления Трампа: коротко
- Скандальный экс-глава США Дональд Трамп говорил о возможном сценарии завершения войны в Украине. По его словам, Украине предположительно придется отдать России часть территории, чтобы остановить войну.
- Впоследствии во время интервью Трамп заявил, что в случае победы на выборах в 2024 году принудит Зеленского и Путина к переговорам. Так он якобы завершит войну за 24 часа.
- Следует заметить, что президент Владимир Зеленский резко отреагировал на цинические заявления Трампа. Лидер Украины упрекнул экс-президента в том, что он не смог это сделать до полномасштабного вторжения России, ведь война на само деле продолжается с 2014 года.