Большинство избирателей Харрис и Трампа определились с кандидатом еще до сентября, – CNN

В США на полную продолжаются президентские выборы. Подавляющее большинство избирателей говорят, что они уже определились за кого будут голосовать еще задолго до этого.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Выборы в США

Сообщается, что 8 из 10 избирателей говорят, что определились с кандидатом где-то к сентябрю. Менее 1 из 10 утверждают, что они приняли решение на прошлой неделе, а примерно одна восьмая называет сентябрь или октябрь.

Большинство тех, кто поддерживает вице-президента Камалу Харрис, и тех, кто поддерживает бывшего президента Дональда Трампа – около 80% – говорят, что они приняли решение еще до сентября,

– отмечает CNN.

Заметим, что предыдущие экзитполы по выборам в США показывают, что Трамп побеждает в Неваде (47% против 43%) и Пенсильвании (47% против 46%), а Харрис – в Северной Каролине (48% против 43%), Мичигане (48% против 45%), Висконсине (47% против 44%) и Джорджии (49% против 46%). В Аризоне оба кандидата набрали поровну – по 46%.

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