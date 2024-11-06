Выборы в США: в Пенсильвании собаки обыскивают участок после сообщений о минировании

В Пенсильвании, которая является одним из ключевых штатов на выборах президента США в 2024 году, продолжается подсчет голосов. Однако из-за сообщения о минировании правительственное здание в Вест-Честере вынуждено было приостановить работу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Фейковые заминирования в Пенсильвании

Так, официальный представитель избирательного комитета сообщил, что из-за угрозы минирования пришлось эвакуировать работников правительственного здания в Вест-Честере, штат Пенсильвания, где расположены избирательные участки.

Там расположены избирательные участки, и личные бюллетени для голосования доставляют после 20:00. Бюллетени для голосования, присланные по почте, просматриваются и сводятся в таблицы в другом месте,

– указал Джош Максвелл.

Сообщается, что здание обыскивают собаки. Если они ничего не обнаружат, то работу участка должны вскоре восстановить.

Стоит заметить, что это уже не первое сообщение о минировании избирательного участка в США. Ранее подобные новости поступали из Северной Каролины, Джорджии, Мену и Аризоны. Причем местные чиновники подозревают, что сообщения поступили из России.

Интересно, что чуть ранее Дональд Трамп заявил о якобы "массовых фальсификациях" в Филадельфии, штат Пенсильвания. Местная полиция же заверила, что проблем нет и правоохранители не понимают, что имел в виду кандидат.

Важно, что Пенсильвания является одним из 7 "шатких" штатов и считается едва ли не одним из важнейших – он принесет одному из кандидатов аж 19 голосов выборщиков.