Вывести США из войны, провести переговоры: что обещает Трамп своим избирателям

Дональд Трамп, кандидат в президенты США, в очередной раз заявил о намерении "урегулировать войну в Украине", а также "выйти из нее" в случае своей победы на предстоящих выборах.

На митинге в Атланте, что в штате Джорджия, Трамп раскритиковал нынешнюю администрацию за "втягивание США в конфликт в Украине" и пообещал изменить курс, если вернется в Белый дом. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на запись трансляции выступления политика, опубликованной Fox News.

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Трамп снова обещает закончить войну

Бывший американский президент считает, что только его победа на выборах в ноябре позволит США "выйти из украинского конфликта". Он заявил о готовности к переговорам.

Байден и Камала втянули нас в войну в Украине, и теперь они не могут нас оттуда вывести. Не могут. Я наблюдал за ним: "Мы выйдем-выйдем-выйдем". Он говорит это уже три года.

Трамп также вспомнил о Зеленском, которого назвал "наилучшим торговцем", и высказал мнение о возможной победе России в войне, ссылаясь на исторические примеры.

Он раскритиковал тот факт, что Вашингтон предоставляет огромные суммы помощи Украине и обвинил Европе недостаточный вклад в поддержку.

Мы застряли в этой войне, если только меня не изберут президентом. Я это сделаю. Я проведу переговоры. Я выйду оттуда. Мы должны выйти,

– подчеркнул кандидат от Республиканской партии.

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Добавим, что очередные выборы президента США запланированы на вторник, 5 ноября. Они станут 60-ми по счету. До сих пор кандидаты от Республиканской и Демократической партий, Трамп и Камала Харрис, идут бок о бок в социологических опросах.