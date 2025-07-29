Российская СВР заявила о "тайных выборах" президента Украины в Альпах: в ГУР отреагировали
- Российская СВР заявила о "тайной встрече" украинских руководителей с представителями США и Британии в Альпах для обсуждения замены Зеленского.
- ГУР Украины отреагировало, назвав заявления россиян ложью, направленной на усиление напряжения в украинском обществе и отвлечение от темы войны.
Пропагандисты Кремля распространяют информацию о том, что союзники Украины якобы готовят замену Зеленскому. Так, служба внешней разведки России заявила о тайной встрече Ермака, Буданова и Залужного с представителями США и Британии.
Оккупанты уверяют, что это собрание состоялось в Альпах и имело своеобразный формат "выборов президента Украины". В ГУР отреагировали на очередной фейк россиян, передает 24 Канал.
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Как в ГУР прокомментировали фейк россиян о "тайных выборах" в Альпах?
Склепанная на колене Евгения Нарышкина и брендированная "службой внешней разведки" государства-агрессора России ложь преследует цель усилить общественное напряжение в Украине, посеять недоверие внутри военно-политического руководства Украины, переключить общественное внимание с темы войны на тему выборов,
– говорится в заявлении ведомства.
Враг таким образом хочет ослабить способность украинского общества оказывать сопротивление захватчикам.
Также противник активно транслирует фейки о якобы причастности к наркоторговле одного из военнослужащих подразделений ГУР МО Украины.
Напомним, что российский пропагандист Андрей Филатов из RT инсценировал свое исчезновение после якобы атаки украинского FPV-дрона, чтобы обмануть командующего ВСУ Роберта Бровди.