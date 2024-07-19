Выборы президента Украины: Зеленский ответил, когда уйдет в отставку

В Украине 31 марта 2024 года должны были состояться очередные президентские выборы. Однако, их не провели из-за полномасштабной войны. Владимир Зеленский рассказал о времени, когда уйдет в отставку.

Так, в новом интервью глава государства ответил, когда уйдет с поста президента Украины.

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Зеленский о президентских выборах

Владимир Зеленский отметил, что действительно предвидел время, когда уйдет в отставку.

Но не до тех пор, пока не закончится война,

– подчеркнул президент.

Ранее глава государства объяснил, почему во время военного положения выборы невозможны. Президент отметил, что для того, чтобы провести выборы, надо изменить соответствующее законодательство.

"В военное время нельзя проводить выборы", – подчеркнул Зеленский.

Также отметил, что важно уважение к военным, которые сейчас находятся на фронте, ведь они также должны иметь право проголосовать.

Кроме того, необходима отдельная инфраструктура для голосования украинцев за рубежом. В этом нуждались бы 7 миллионов наших граждан.